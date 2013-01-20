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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Сампдория
Сиена - Сампдория: обзор матча 20 января 2013
Сиена
20.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
71'
Э. Богдани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Сампдория
Желтая карточка
М. Рубин
90'
+1
Желтая карточка
А. Сесту
86'
85'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Режиналдо
81'
78'
Замена
А. Савич
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Э. Богдани
76'
ГОЛ! 1:0!
Э. Богдани
Пас отдал
А. Сесту
71'
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Розина
70'
65'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
Замена
Э. Богдани
️️️️
М. Паолуччи
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
13
Нету
15
Контини
27
Розина
14
Делла Рокка
8
Вергассола
6
Анжело
9
Паолуччи
91
Режиналдо
3-5-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
21
Коста
5
Гастальделло
15
Поли
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
17
Паломбо
18
Эстигаррибия
23
Эдер
9
Икарди
27
Розина
7
Сесту
7
Сесту
27
Розина
91
Режиналдо
19
Больцони
19
Больцони
91
Режиналдо
9
Паолуччи
81
Богдани
81
Богдани
9
Паолуччи
18
Эстигаррибия
93
Савич
93
Савич
18
Эстигаррибия
29
Де Сильвестри
11
Мунари
11
Мунари
29
Де Сильвестри
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
Остались в запасе
Сиена
Сампдория
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Сиена - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Артемио Франки
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