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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Наполи
Сиена - Наполи: обзор матча 22 декабря 2012
Сиена
22.12.2012, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
86'
К. Маджо
90'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Наполи
Замена
Э. Богдани
️️️️
Ф. Валиани
90'
+2
Красная карточка
Э. Калайо
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
Фелипе
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Маджо
Пас отдал
М. Гамшик
85'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
81'
Замена
Д. Место
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
М. Контини
77'
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Розина
74'
Замена
Д. Маннини
️️️️
Н. Бельмонте
69'
68'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-4-1
25
Пеголо
14
Бельмонте
15
Контини
27
Фелипе
33
Рубин
15
Деллафьоре
27
Розина
10
Д'Агостино
19
Больцони
80
Валиани
16
Калайо
3-5-1-1
16
Де Санктис
5
Гамберини
14
Кампаньяро
3
Бритос
11
Маджо
17
Гамшик
85
Бехрами
33
Донадель
18
Суньига
10
Инсинье
10
Кавани
14
Бельмонте
70
Маннини
70
Маннини
14
Бельмонте
80
Валиани
81
Богдани
81
Богдани
80
Валиани
27
Розина
91
Режиналдо
91
Режиналдо
27
Розина
18
Суньига
27
Место
27
Место
18
Суньига
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
5
Гамберини
21
Пандев
21
Пандев
5
Гамберини
Остались в запасе
Сиена
Наполи
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сиена - Наполи
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
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