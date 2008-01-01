Турниры:

Италия. Кубок. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Италия. Серия А. 2012/2013 Италия. Кубок. 2012/2013 Италия. Серия А. 2011/2012 Италия. Кубок. 2011/2012 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Кубок. 2009/2010 Италия. Серия А. 2009/2010 Италия. Кубок. 2008/2009 Италия. Серия А. 2008/2009 Италия. Серия А. 2007/2008