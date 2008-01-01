Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
27
6
5
71
24
47
87
38
23
9
6
73
36
37
78
38
21
9
8
67
39
28
72
38
21
7
10
72
44
28
70
38
18
12
8
59
45
14
66
38
18
8
12
71
56
15
62
38
18
7
13
51
42
9
61
38
15
11
12
50
46
4
56
38
16
6
16
55
57
-2
54
38
13
10
15
45
46
-1
49
38
12
11
15
43
55
-12
47
38
12
9
17
37
52
-15
45
38
11
11
16
46
52
-6
44
38
11
10
17
43
51
-8
43
38
11
9
18
39
56
-17
42
38
8
16
14
46
55
-9
40
38
8
14
16
38
52
-14
38
38
9
9
20
36
57
-21
36
38
6
14
18
34
54
-20
32
38
6
4
28
27
84
-57
22
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
4
1
44
18
26
46
19
14
3
2
36
10
26
45
19
13
4
2
40
19
21
43
19
13
2
4
35
16
19
41
19
13
2
4
33
15
18
41
19
12
4
3
31
15
16
40
19
11
7
1
31
16
15
40
19
10
5
4
40
24
16
35
19
9
6
4
28
18
10
33
19
8
4
7
24
24
0
28
19
8
4
7
30
31
-1
28
19
8
3
8
25
22
3
27
19
6
8
5
30
24
6
26
19
6
8
5
18
16
2
26
19
6
6
7
23
26
-3
24
19
6
6
7
19
24
-5
24
19
6
5
8
16
19
-3
23
19
5
7
7
24
26
-2
22
19
5
7
7
26
30
-4
22
19
4
1
14
15
42
-27
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
3
3
35
14
21
42
19
9
5
5
29
18
11
32
19
8
7
4
34
24
10
31
19
8
3
8
32
25
7
27
19
8
3
8
31
32
-1
27
19
8
2
9
25
26
-1
26
19
7
5
7
28
29
-1
26
19
5
5
9
16
26
-10
20
19
4
7
8
19
31
-12
19
19
6
1
12
19
36
-17
19
19
5
3
11
20
32
-12
18
19
5
3
11
16
28
-12
18
19
2
10
7
23
29
-6
16
19
3
7
9
12
22
-10
16
19
4
4
11
17
28
-11
16
19
3
7
9
18
29
-11
16
19
3
7
9
19
31
-12
16
19
3
4
12
20
38
-18
13
19
1
7
11
10
28
-18
10
19
2
3
14
12
42
-30
9
❗Сампдория: -1
❗Торино: -1
❗Сиена: -6
❗Аталанта: -2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире