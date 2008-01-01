Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|27
|6
|5
|71:24
|+47
|87
|2.
|Наполи
|38
|23
|9
|6
|73:36
|+37
|78
|3.
|Милан
|38
|21
|9
|8
|67:39
|+28
|72
|4.
|Фиорентина
|38
|21
|7
|10
|72:44
|+28
|70
|5.
|Удинезе
|38
|18
|12
|8
|59:45
|+14
|66
|6.
|Рома
|38
|18
|8
|12
|71:56
|+15
|62
|7.
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|51:42
|+9
|61
|8.
|Катания
|38
|15
|11
|12
|50:46
|+4
|56
|9.
|Интер
|38
|16
|6
|16
|55:57
|-2
|54
|10.
|Парма
|38
|13
|10
|15
|45:46
|-1
|49
|11.
|Кальяри
|38
|12
|11
|15
|43:55
|-12
|47
|12.
|Кьево
|38
|12
|9
|17
|37:52
|-15
|45
|13.
|Болонья
|38
|11
|11
|16
|46:52
|-6
|44
|14.
|Сампдория *
|38
|11
|10
|17
|43:51
|-8
|42
|15.
|Аталанта *
|38
|11
|9
|18
|39:56
|-17
|40
|16.
|Торино *
|38
|8
|16
|14
|46:55
|-9
|39
|17.
|Дженоа
|38
|8
|14
|16
|38:52
|-14
|38
|18.
|Палермо
|38
|6
|14
|18
|34:54
|-20
|32
|19.
|Сиена *
|38
|9
|9
|20
|36:57
|-21
|30
|20.
|Пескара
|38
|6
|4
|28
|27:84
|-57
|22
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|19
|14
|4
|1
|44:18
|+26
|46
|2.
|Ювентус
|19
|14
|3
|2
|36:10
|+26
|45
|3.
|Фиорентина
|19
|13
|4
|2
|40:19
|+21
|43
|4.
|Лацио
|19
|13
|2
|4
|35:16
|+19
|41
|5.
|Милан
|19
|13
|2
|4
|33:15
|+18
|41
|6.
|Катания
|19
|12
|4
|3
|31:15
|+16
|40
|7.
|Удинезе
|19
|11
|7
|1
|31:16
|+15
|40
|8.
|Рома
|19
|10
|5
|4
|40:24
|+16
|35
|9.
|Парма
|19
|9
|6
|4
|28:18
|+10
|33
|10.
|Кальяри
|19
|8
|4
|7
|24:24
|0
|28
|11.
|Интер
|19
|8
|4
|7
|30:31
|-1
|28
|12.
|Сампдория *
|19
|8
|3
|8
|25:22
|+3
|27
|13.
|Болонья
|19
|6
|8
|5
|30:24
|+6
|26
|14.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|18:16
|+2
|26
|15.
|Торино *
|19
|6
|6
|7
|23:26
|-3
|24
|16.
|Аталанта *
|19
|6
|6
|7
|19:24
|-5
|24
|17.
|Сиена *
|19
|6
|5
|8
|16:19
|-3
|23
|18.
|Палермо
|19
|5
|7
|7
|24:26
|-2
|22
|19.
|Дженоа
|19
|5
|7
|7
|26:30
|-4
|22
|20.
|Пескара
|19
|4
|1
|14
|15:42
|-27
|13
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|13
|3
|3
|35:14
|+21
|42
|2.
|Наполи
|19
|9
|5
|5
|29:18
|+11
|32
|3.
|Милан
|19
|8
|7
|4
|34:24
|+10
|31
|4.
|Фиорентина
|19
|8
|3
|8
|32:25
|+7
|27
|5.
|Рома
|19
|8
|3
|8
|31:32
|-1
|27
|6.
|Интер
|19
|8
|2
|9
|25:26
|-1
|26
|7.
|Удинезе
|19
|7
|5
|7
|28:29
|-1
|26
|8.
|Лацио
|19
|5
|5
|9
|16:26
|-10
|20
|9.
|Кьево
|19
|6
|1
|12
|19:36
|-17
|19
|10.
|Кальяри
|19
|4
|7
|8
|19:31
|-12
|19
|11.
|Болонья
|19
|5
|3
|11
|16:28
|-12
|18
|12.
|Аталанта *
|19
|5
|3
|11
|20:32
|-12
|18
|13.
|Парма
|19
|4
|4
|11
|17:28
|-11
|16
|14.
|Дженоа
|19
|3
|7
|9
|12:22
|-10
|16
|15.
|Сампдория *
|19
|3
|7
|9
|18:29
|-11
|16
|16.
|Катания
|19
|3
|7
|9
|19:31
|-12
|16
|17.
|Торино *
|19
|2
|10
|7
|23:29
|-6
|16
|18.
|Сиена *
|19
|3
|4
|12
|20:38
|-18
|13
|19.
|Палермо
|19
|1
|7
|11
|10:28
|-18
|10
|20.
|Пескара
|19
|2
|3
|14
|12:42
|-30
|9