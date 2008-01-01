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    Сиена - таблица

    Город Сиена
    Дивизион Италия-Серия C2
    Сайт http://www.acsiena.it
    Стадион Артемио Франки
    Тренер Марио Беретта
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 27 6 5 71:24 +47 87
    2. Наполи 38 23 9 6 73:36 +37 78
    3. Милан 38 21 9 8 67:39 +28 72
    4. Фиорентина 38 21 7 10 72:44 +28 70
    5. Удинезе 38 18 12 8 59:45 +14 66
    6. Рома 38 18 8 12 71:56 +15 62
    7. Лацио 38 18 7 13 51:42 +9 61
    8. Катания 38 15 11 12 50:46 +4 56
    9. Интер 38 16 6 16 55:57 -2 54
    10. Парма 38 13 10 15 45:46 -1 49
    11. Кальяри 38 12 11 15 43:55 -12 47
    12. Кьево 38 12 9 17 37:52 -15 45
    13. Болонья 38 11 11 16 46:52 -6 44
    14. Сампдория * 38 11 10 17 43:51 -8 42
    15. Аталанта * 38 11 9 18 39:56 -17 40
    16. Торино * 38 8 16 14 46:55 -9 39
    17. Дженоа 38 8 14 16 38:52 -14 38
    18. Палермо 38 6 14 18 34:54 -20 32
    19. Сиена * 38 9 9 20 36:57 -21 30
    20. Пескара 38 6 4 28 27:84 -57 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Наполи 19 14 4 1 44:18 +26 46
    2. Ювентус 19 14 3 2 36:10 +26 45
    3. Фиорентина 19 13 4 2 40:19 +21 43
    4. Лацио 19 13 2 4 35:16 +19 41
    5. Милан 19 13 2 4 33:15 +18 41
    6. Катания 19 12 4 3 31:15 +16 40
    7. Удинезе 19 11 7 1 31:16 +15 40
    8. Рома 19 10 5 4 40:24 +16 35
    9. Парма 19 9 6 4 28:18 +10 33
    10. Кальяри 19 8 4 7 24:24 0 28
    11. Интер 19 8 4 7 30:31 -1 28
    12. Сампдория * 19 8 3 8 25:22 +3 27
    13. Болонья 19 6 8 5 30:24 +6 26
    14. Кьево 19 6 8 5 18:16 +2 26
    15. Торино * 19 6 6 7 23:26 -3 24
    16. Аталанта * 19 6 6 7 19:24 -5 24
    17. Сиена * 19 6 5 8 16:19 -3 23
    18. Палермо 19 5 7 7 24:26 -2 22
    19. Дженоа 19 5 7 7 26:30 -4 22
    20. Пескара 19 4 1 14 15:42 -27 13
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 13 3 3 35:14 +21 42
    2. Наполи 19 9 5 5 29:18 +11 32
    3. Милан 19 8 7 4 34:24 +10 31
    4. Фиорентина 19 8 3 8 32:25 +7 27
    5. Рома 19 8 3 8 31:32 -1 27
    6. Интер 19 8 2 9 25:26 -1 26
    7. Удинезе 19 7 5 7 28:29 -1 26
    8. Лацио 19 5 5 9 16:26 -10 20
    9. Кьево 19 6 1 12 19:36 -17 19
    10. Кальяри 19 4 7 8 19:31 -12 19
    11. Болонья 19 5 3 11 16:28 -12 18
    12. Аталанта * 19 5 3 11 20:32 -12 18
    13. Парма 19 4 4 11 17:28 -11 16
    14. Дженоа 19 3 7 9 12:22 -10 16
    15. Сампдория * 19 3 7 9 18:29 -11 16
    16. Катания 19 3 7 9 19:31 -12 16
    17. Торино * 19 2 10 7 23:29 -6 16
    18. Сиена * 19 3 4 12 20:38 -18 13
    19. Палермо 19 1 7 11 10:28 -18 10
    20. Пескара 19 2 3 14 12:42 -30 9
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