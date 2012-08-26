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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Торино
Сиена - Торино: обзор матча 26 августа 2012
Сиена
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Торино
90'
+3
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
С. Масиелло
Замена
М. Пачи
️️️️
Фелипе
86'
76'
Замена
М. Баша
️️️️
Д. Вивес
70'
Желтая карточка
С. Масиелло
Замена
А. Сесту
️️️️
В. Верре
58'
55'
Замена
М. Сантана
️️️️
А. Стеванович
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Э. Богдани
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
27
Фелипе
13
Нету
15
Контини
70
Маннини
8
Вергассола
10
Д'Агостино
26
Верре
16
Калайо
81
Богдани
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
21
Огбонна
32
Масиелло
91
Стеванович
4
Бриги
14
Гацци
5
Вивес
69
Меджиорини
9
Бьянки
27
Фелипе
24
Пачи
24
Пачи
27
Фелипе
26
Верре
7
Сесту
7
Сесту
26
Верре
81
Богдани
80
Валиани
80
Валиани
81
Богдани
32
Масиелло
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Масиелло
91
Стеванович
11
Сантана
11
Сантана
91
Стеванович
5
Вивес
8
Баша
8
Баша
5
Вивес
Остались в запасе
Сиена
Торино
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сиена - Торино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Артемио Франки
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