Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лацио
Сиена - Лацио: обзор матча 18 февраля 2013
Сиена
18.02.2013, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
7'
И. Эмегара
23'
А. Розина
61'
И. Эмегара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лацио
78'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Флоккари
Замена
Ф. Больцони
️️️️
А. Розина
78'
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Эмегара
76'
67'
Замена
Л. Саа
️️️️
А. Кандрева
65'
Желтая карточка
Б. Перейринья
ГОЛ! 3:0!
И. Эмегара
Пас отдал
Ф. Валиани
61'
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Сесту
60'
31'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
М. Сиани
ГОЛ! 2:0!
А. Розина
Пас отдал
М. Рубин
23'
17'
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:0!
И. Эмегара
Пас отдал
М. Рубин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
3-2-4-1
25
Пеголо
88
Терлицци
27
Фелипе
5
Тейшейра
33
Рубин
14
Бельмонте
7
Сесту
8
Вергассола
14
Делла Рокка
27
Розина
11
Эмегара
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
13
Сиани
3
Андре Диас
20
Бьява
87
Кандрева
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
18
Козак
10
Флоккари
27
Розина
19
Больцони
19
Больцони
27
Розина
7
Сесту
80
Валиани
80
Валиани
7
Сесту
11
Эмегара
81
Богдани
81
Богдани
11
Эмегара
13
Сиани
25
Перейринья
25
Перейринья
13
Сиани
10
Флоккари
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Флоккари
87
Кандрева
28
Саа
28
Саа
87
Кандрева
Остались в запасе
Сиена
Лацио
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сиена - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+