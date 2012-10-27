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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Палермо
Сиена - Палермо: обзор матча 27 октября 2012
Сиена
27.10.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Палермо
Желтая карточка
М. Пачи
85'
84'
Замена
И. Будан
️️️️
Й. Иличич
84'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Режиналдо
️️️️
З. Эдуардо
77'
Желтая карточка
М. Рубин
76'
Желтая карточка
С. Вергассола
72'
70'
Желтая карточка
А. Мантовани
59'
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
М. Рубин
️️️️
Фелипе
56'
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Розина
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
92
Матиас Кампос
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
27
Фелипе
13
Нету
24
Пачи
27
Розина
19
Больцони
8
Вергассола
6
Анжело
16
Калайо
57
Зе Эдуардо
3-4-3
1
Уйкани
5
фон Берген
6
Муньос
17
Мантовани
89
Морганелла
5
Донати
27
Куртич
8
Баррето
20
Бриенца
72
Иличич
10
Микколи
27
Фелипе
33
Рубин
33
Рубин
27
Фелипе
27
Розина
80
Валиани
80
Валиани
27
Розина
57
Зе Эдуардо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
57
Зе Эдуардо
20
Бриенца
16
Бертоло
16
Бертоло
20
Бриенца
72
Иличич
19
Будан
19
Будан
72
Иличич
10
Микколи
21
Дибала
21
Дибала
10
Микколи
Остались в запасе
Сиена
Палермо
89
Федерико Марини
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сиена - Палермо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Артемио Франки
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