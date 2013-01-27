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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сиена
Удинезе - Сиена: обзор матча 27 января 2013
Удинезе
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
36'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сиена
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
88'
Желтая карточка
Д. Паскуале
83'
Желтая карточка
А. Лаццари
77'
74'
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Режиналдо
Замена
Р. Перейра
️️️️
Л. Муриэль
73'
67'
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Розина
58'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Аллан
56'
Желтая карточка
Д. Пинци
55'
Желтая карточка
Д. Баста
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Аллан
36'
10'
Желтая карточка
Л. Нету
1'
Желтая карточка
М. Рубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
40
Алессандро Фаваро
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
5
Данило
8
Баста
28
Арто
26
Паскуале
6
Домицци
10
Лаццари
25
Аллан
3
Пинци
10
Муриэль
10
Ди Натале
4-4-2
25
Пеголо
13
Нету
15
Контини
27
Фелипе
33
Рубин
27
Розина
8
Вергассола
14
Делла Рокка
6
Анжело
91
Режиналдо
81
Богдани
10
Муриэль
37
Перейра
37
Перейра
10
Муриэль
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
27
Розина
7
Сесту
7
Сесту
27
Розина
81
Богдани
11
Эмегара
11
Эмегара
81
Богдани
91
Режиналдо
9
Паолуччи
9
Паолуччи
91
Режиналдо
Остались в запасе
Удинезе
Сиена
40
Алессандро Фаваро
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
40
Алессандро Фаваро
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Удинезе - Сиена
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Удинезе Арена
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