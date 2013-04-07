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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Парма
Сиена - Парма: обзор матча 07 апреля 2013
Сиена
07.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Парма
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Эмегара
88'
85'
Замена
А. Рози
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Розина
80'
78'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
М. Пачи
70'
Желтая карточка
И. Эмегара
60'
Замена
Н. Поцци
️️️️
С. Агра
59'
49'
Желтая карточка
А. Лукарелли
46'
Замена
Х. Вальдес
️️️️
С. Нинис
33'
Желтая карточка
М. Пароло
12'
Желтая карточка
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
33
Рубин
5
Тейшейра
19
Терци
24
Пачи
27
Розина
8
Вергассола
14
Калельо
6
Анжело
7
Агра
11
Эмегара
4-3-1-2
83
Миранте
29
Палетта
29
Беналуан
6
Лукарелли
18
Гобби
32
Маркьонни
11
Нинис
16
Пароло
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
27
Розина
80
Валиани
80
Валиани
27
Розина
7
Агра
9
Поцци
9
Поцци
7
Агра
11
Эмегара
81
Богдани
81
Богдани
11
Эмегара
11
Сансоне
20
Рози
20
Рози
11
Сансоне
11
Нинис
10
Вальдес
10
Вальдес
11
Нинис
14
Биабиани
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Биабиани
Остались в запасе
Сиена
Парма
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
0
Филиппо Бониперти
ЦП
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сиена - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Артемио Франки
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