Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Кьево
Сиена - Кьево: обзор матча 21 апреля 2013
Сиена
21.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
45'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Кьево
90'
+4
Желтая карточка
Лусиано
90'
+2
Желтая карточка
П. Хетемай
89'
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
М. Паолуччи
84'
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Рубин
84'
82'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Б. Драме
80'
Замена
Лусиано
️️️️
Л. Ригони
Замена
М. Паолуччи
️️️️
И. Эмегара
75'
Желтая карточка
С. Вергассола
72'
67'
Замена
А. Стоян
️️️️
С. Пеллисьер
65'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Пачи
65'
60'
Желтая карточка
Н. Фрей
Замена
Э. Богдани
️️️️
С. Агра
56'
Желтая карточка
К. Терци
45'
+1
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
С. Теро
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
34'
32'
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
19
Терци
24
Пачи
6
Анжело
8
Вергассола
14
Делла Рокка
27
Розина
7
Агра
11
Эмегара
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Андреолли
12
Цесар
3
Драме
21
Фрей
3
Дайнелли
56
Хетемай
30
Ригони
5
Кофи
31
Пеллисьер
77
Теро
11
Эмегара
9
Паолуччи
9
Паолуччи
11
Эмегара
7
Агра
81
Богдани
81
Богдани
7
Агра
33
Рубин
91
Режиналдо
91
Режиналдо
33
Рубин
3
Драме
15
Ачерби
15
Ачерби
3
Драме
30
Ригони
10
Лусиано
10
Лусиано
30
Ригони
31
Пеллисьер
8
Стоян
8
Стоян
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Сиена
Кьево
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сиена - Кьево
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Кьево
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+