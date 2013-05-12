Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сиена
Наполи - Сиена: обзор матча 12 мая 2013
Наполи
12.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
73'
Э. Кавани
90+2'
М. Гамшик
36'
Ф. Грилло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сиена
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
90'
+2
79'
Замена
Режиналдо
️️️️
С. Агра
Замена
Г. Пандев
️️️️
О. Эль-Каддури
78'
Желтая карточка
Л. Инсинье
77'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
73'
69'
Замена
М. Паолуччи
️️️️
И. Эмегара
65'
Замена
Анжело
️️️️
Р. Витьелло
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Калайо
63'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Грава
56'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Грилло
Пас отдал
Р. Витьелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-4-2
21
Розати
6
Роланду
28
Каннаваро
2
Грава
27
Место
7
Армеро
88
Инлер
21
Джемаили
7
Эль-Каддури
16
Калайо
10
Кавани
3-2-3-2
25
Пеголо
27
Фелипе
19
Терци
88
Терлицци
2
Витьелло
87
Грилло
19
Больцони
14
Калельо
14
Делла Рокка
7
Агра
11
Эмегара
16
Калайо
17
Гамшик
17
Гамшик
16
Калайо
2
Грава
10
Инсинье
10
Инсинье
2
Грава
7
Эль-Каддури
21
Пандев
21
Пандев
7
Эль-Каддури
2
Витьелло
6
Анжело
6
Анжело
2
Витьелло
11
Эмегара
9
Паолуччи
9
Паолуччи
11
Эмегара
7
Агра
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Агра
Остались в запасе
Наполи
Сиена
13
Роберто Коломбо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Сиена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Сиена
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+