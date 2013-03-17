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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Кальяри
Сиена - Кальяри: обзор матча 17 марта 2013
Сиена
17.03.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Кальяри
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Анжело
90'
86'
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
85'
77'
Желтая карточка
Нене
77'
Замена
М. Пинилья
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Розина
73'
68'
Замена
Нене
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Сесту
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
5
Тейшейра
88
Терлицци
7
Сесту
6
Анжело
14
Делла Рокка
14
Калельо
27
Розина
11
Эмегара
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Астори
29
Мурру
44
Наингголан
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
8
Ибарбо
19
Рибейро
6
Анжело
80
Валиани
80
Валиани
6
Анжело
27
Розина
81
Богдани
81
Богдани
27
Розина
7
Сесту
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Сесту
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
19
Рибейро
7
Нене
7
Нене
19
Рибейро
8
Ибарбо
51
Пинилья
51
Пинилья
8
Ибарбо
Остались в запасе
Сиена
Кальяри
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Сиена - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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