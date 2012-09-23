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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сиена
Интер - Сиена: обзор матча 23 сентября 2012
Интер
23.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Сиена
73'
С. Вергассола
90+1'
Ф. Валиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сиена
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Валиани
Пас отдал
А. Сесту
87'
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Розина
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Кассано
85'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
В. Гаргано
80'
78'
Замена
Ф. Валиани
️️️️
З. Эдуардо
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Вергассола
Пас отдал
Э. Калайо
64'
Желтая карточка
Анжело
Желтая карточка
Жуан
63'
60'
Желтая карточка
Д. Пеголо
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ф. Гуарин
55'
54'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Г. Д'Агостино
18'
Желтая карточка
Э. Калайо
11'
Желтая карточка
А. Розина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
99
Антонио Кассано
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
15
Жуан
5
Гаргано
2
Перейра
91
Камбьяссо
13
Гуарин
99
Кассано
10
Снейдер
22
Милито
4-4-2
25
Пеголо
27
Фелипе
13
Нету
24
Пачи
36
Дель Гроссо
6
Анжело
8
Вергассола
10
Д'Агостино
27
Розина
57
Зе Эдуардо
16
Калайо
5
Гаргано
11
Коутиньо
11
Коутиньо
5
Гаргано
13
Гуарин
11
Альварес
11
Альварес
13
Гуарин
99
Кассано
10
Ливайя
10
Ливайя
99
Кассано
27
Розина
7
Сесту
7
Сесту
27
Розина
10
Д'Агостино
21
Родригес
21
Родригес
10
Д'Агостино
57
Зе Эдуардо
80
Валиани
80
Валиани
57
Зе Эдуардо
Остались в запасе
Интер
Сиена
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
Остались в запасе
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Интер - Сиена
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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