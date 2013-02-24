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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сиена
Ювентус - Сиена: обзор матча 24 февраля 2013
Ювентус
24.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Сиена
29'
Ш. Лихтштайнер
74'
С. Джовинко
88'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сиена
ГОЛ! 3:0!
П. Погба
Пас отдал
Э. Джаккерини
88'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Джовинко
80'
Травма
С. Джовинко
78'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
К. Асамоа
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
74'
73'
Замена
С. Агра
️️️️
А. Розина
65'
Замена
Н. Поцци
️️️️
Ф. Валиани
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
64'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
38'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
М. Вучинич
29'
23'
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сиена
25
Джанлука Пеголо
(К)
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
80
Франческо Валиани
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
13
Пелузо
27
Асамоа
10
Маркизио
8
Погба
21
Пирло
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
9
Вучинич
3-2-4-1
25
Пеголо
5
Тейшейра
27
Фелипе
88
Терлицци
14
Бельмонте
33
Рубин
27
Розина
14
Делла Рокка
19
Больцони
80
Валиани
11
Эмегара
27
Асамоа
14
Кьеллини
14
Кьеллини
27
Асамоа
21
Джовинко
15
Джаккерини
15
Джаккерини
21
Джовинко
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
80
Валиани
9
Поцци
9
Поцци
80
Валиани
27
Розина
7
Агра
7
Агра
27
Розина
Остались в запасе
Ювентус
Сиена
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Ювентус - Сиена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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