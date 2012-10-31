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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сиена
Кальяри - Сиена: обзор матча 31 октября 2012
Кальяри
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 2
Завершен
Сиена
6'
Нене
26'
Нене
28'
М. Сау
89'
Т. Рибейро
42'
Э. Богдани
90'
Э. Калайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сиена
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
90'
90'
ГОЛ! 4:2!
Э. Калайо
Пас отдал
Ф. Валиани
ГОЛ! 4:1!
Т. Рибейро
Пас отдал
М. Пинилья
89'
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Д. Дессена
82'
76'
Вторая желтая
Л. Нету
76'
Замена
М. Кампос
️️️️
Фелипе
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
74'
Замена
А. Коссу
️️️️
М. Сау
70'
68'
Замена
А. Сесту
️️️️
Анжело
68'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Э. Богдани
45'
Желтая карточка
Э. Богдани
Желтая карточка
Д. Конти
42'
42'
ГОЛ! 3:1!
Э. Богдани
Пас отдал
Э. Калайо
38'
Желтая карточка
Л. Нету
34'
Пенальти не реализован!
Э. Калайо
Желтая карточка
Р. Наингголан
33'
ГОЛ! 3:0!
М. Сау
Пас отдал
Нене
28'
ГОЛ! 2:0!
Нене
26'
25'
Желтая карточка
Фелипе
17'
Желтая карточка
С. Вергассола
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
Д. Конти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
92
Матиас Кампос
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-3
22
Агацци
22
Авелар
13
Астори
13
Россеттини
24
Писано
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
19
Рибейро
25
Сау
7
Нене
4-4-2
25
Пеголо
13
Нету
27
Фелипе
24
Пачи
36
Дель Гроссо
6
Анжело
8
Вергассола
19
Больцони
80
Валиани
81
Богдани
16
Калайо
27
Дессена
5
Казарини
5
Казарини
27
Дессена
25
Сау
7
Коссу
7
Коссу
25
Сау
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
27
Фелипе
92
Кампос
92
Кампос
27
Фелипе
6
Анжело
7
Сесту
7
Сесту
6
Анжело
81
Богдани
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
81
Богдани
Остались в запасе
Кальяри
Сиена
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кальяри - Сиена
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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