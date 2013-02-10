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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сиена
Болонья - Сиена: обзор матча 10 февраля 2013
Болонья
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сиена
41'
П. Коне
33'
И. Эмегара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сиена
90'
+2
Желтая карточка
Э. Богдани
88'
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Розина
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Диаманти
88'
Замена
Г. Гарич
️️️️
П. Коне
81'
74'
Замена
С. Агра
️️️️
А. Сесту
Желтая карточка
М. Габбиадини
65'
62'
Замена
Н. Бельмонте
️️️️
Анжело
Желтая карточка
Ф. Соренсен
59'
51'
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Мотта
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Коне
Пас отдал
А. Диаманти
41'
40'
Желтая карточка
И. Эмегара
33'
ГОЛ! 0:1!
И. Эмегара
Пас отдал
А. Сесту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Черубин
3
Морлео
16
Мотта
15
Перес
33
Коне
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
4-5-1
25
Пеголо
27
Фелипе
88
Терлицци
5
Тейшейра
33
Рубин
6
Анжело
27
Розина
14
Делла Рокка
8
Вергассола
7
Сесту
11
Эмегара
33
Коне
13
Гарич
13
Гарич
33
Коне
23
Диаманти
9
Москарделли
9
Москарделли
23
Диаманти
16
Мотта
11
Габбиадини
11
Габбиадини
16
Мотта
6
Анжело
14
Бельмонте
14
Бельмонте
6
Анжело
27
Розина
81
Богдани
81
Богдани
27
Розина
7
Сесту
7
Агра
7
Агра
7
Сесту
Остались в запасе
Болонья
Сиена
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Болонья - Сиена
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Ренато ДальАра
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