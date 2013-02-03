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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Интер
Сиена - Интер: обзор матча 03 февраля 2013
Сиена
03.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 1
Завершен
Интер
21'
И. Эмегара
24'
А. Сесту
55'
А. Розина (П)
22'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Интер
Желтая карточка
Н. Бельмонте
87'
85'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
85'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Ф. Гуарин
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Эмегара
82'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
А. Сесту
78'
73'
Замена
Т. Рокки
️️️️
А. Кассано
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Розина
69'
Желтая карточка
М. Пачи
57'
55'
Красная карточка
К. Киву
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Розина
55'
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 2:1!
А. Сесту
Пас отдал
М. Рубин
24'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
З. Кузманович
ГОЛ! 1:0!
И. Эмегара
Пас отдал
М. Рубин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
24
Пачи
14
Бельмонте
7
Сесту
27
Розина
8
Вергассола
14
Делла Рокка
6
Анжело
11
Эмегара
4-4-2
1
Ханданович
26
Киву
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
4
Дзанетти
13
Гуарин
8
Кузманович
18
Скелотто
99
Кассано
8
Паласио
7
Сесту
19
Больцони
19
Больцони
7
Сесту
27
Розина
80
Валиани
80
Валиани
27
Розина
11
Эмегара
81
Богдани
81
Богдани
11
Эмегара
13
Гуарин
5
Гаргано
5
Гаргано
13
Гуарин
18
Скелотто
8
Ковачич
8
Ковачич
18
Скелотто
99
Кассано
18
Рокки
18
Рокки
99
Кассано
Остались в запасе
Сиена
Интер
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Сиена - Интер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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