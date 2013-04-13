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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Сиена
Пескара - Сиена: обзор матча 13 апреля 2013
Пескара
13.04.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 3
Завершен
Сиена
52'
М. Челик
59'
Э. Ромуло Тоньи
14'
Анжело
33'
Д. Занон (АГ)
86'
И. Эмегара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Сиена
87'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
И. Эмегара
86'
ГОЛ! 2:3!
И. Эмегара
Пас отдал
С. Агра
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Д. Капрари
85'
Замена
Н. Арсе
️️️️
Ф. Модесто
76'
73'
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Сесту
71'
Желтая карточка
Фелипе
67'
Замена
С. Агра
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
Э. Ромуло Тоньи
60'
ГОЛ! 2:2!
Э. Ромуло Тоньи
59'
57'
Желтая карточка
К. Терци
Желтая карточка
Д. Скулли
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Челик
52'
Замена
М. Челик
️️️️
Г. Д'Агостино
37'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Занон
14'
ГОЛ! 0:1!
Анжело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-1-3-3
22
Пелиццоли
3
Кролдруп
19
Капуано
2
Занон
40
Ромуло Тоньи
32
Модесто
34
Касчионе
10
Д'Агостино
32
Сфорцини
10
Капрари
10
Скулли
4-5-1
25
Пеголо
19
Терци
27
Фелипе
24
Пачи
33
Рубин
6
Анжело
27
Розина
8
Вергассола
14
Делла Рокка
7
Сесту
11
Эмегара
32
Модесто
2
Арсе
2
Арсе
32
Модесто
10
Капрари
9
Аббрускато
9
Аббрускато
10
Капрари
10
Д'Агостино
90
Челик
90
Челик
10
Д'Агостино
11
Эмегара
19
Больцони
19
Больцони
11
Эмегара
7
Сесту
9
Поцци
9
Поцци
7
Сесту
27
Розина
7
Агра
7
Агра
27
Розина
Остались в запасе
Пескара
Сиена
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Пескара - Сиена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Адриатико
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