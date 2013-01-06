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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сиена
Милан - Сиена: обзор матча 06 января 2013
Милан
06.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
67'
Б. Кркич
80'
Д. Паццини (П)
87'
М. Паолуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сиена
90'
Желтая карточка
Л. Нету
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Паолуччи
85'
Желтая карточка
Фелипе
84'
Желтая карточка
С. Вергассола
80'
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Паццини
80'
Желтая карточка
Д. Паццини
73'
70'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
70'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
К. Боатенг
67'
Замена
Л. Антонини
️️️️
К. Констан
63'
58'
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Розина
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Ночерино
56'
Желтая карточка
М. Амброзини
49'
33'
Желтая карточка
Анжело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
20
Абате
15
Ачерби
22
Де Шильо
90
Амброзини
23
Ночерино
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
11
Паццини
4-5-1
25
Пеголо
24
Пачи
27
Фелипе
13
Нету
36
Дель Гроссо
6
Анжело
27
Розина
8
Вергассола
10
Д'Агостино
80
Валиани
81
Богдани
19
Констан
7
Антонини
7
Антонини
19
Констан
23
Ночерино
9
Кркич
9
Кркич
23
Ночерино
10
Д'Агостино
19
Больцони
19
Больцони
10
Д'Агостино
80
Валиани
9
Паолуччи
9
Паолуччи
80
Валиани
27
Розина
91
Режиналдо
91
Режиналдо
27
Розина
Остались в запасе
Милан
Сиена
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Сиена
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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