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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Пескара
Сиена - Пескара: обзор матча 18 ноября 2012
Сиена
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Пескара
31'
Ф. Валиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Пескара
90'
+2
Красная карточка
Д. Занон
87'
Желтая карточка
А. Бальзано
86'
Вторая желтая
М. Капуано
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Ф. Валиани
86'
81'
Замена
М. Челик
️️️️
У. Чосич
73'
Желтая карточка
М. Капуано
66'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Х. Кинтеро
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Розина
66'
56'
Замена
Жонатас
️️️️
А. Вукушич
45'
Желтая карточка
У. Чосич
Желтая карточка
М. Контини
44'
44'
Пенальти не реализован!
А. Вукушич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Валиани
Пас отдал
С. Вергассола
31'
15'
Желтая карточка
Э. Касчионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
13
Нету
15
Контини
6
Анжело
27
Розина
19
Больцони
8
Вергассола
80
Валиани
16
Калайо
4-1-3-2
1
Перин
2
Занон
15
Боккетти
19
Капуано
15
Чосич
14
Бальзано
11
Кинтеро
34
Касчионе
5
Нильсен
77
Вукушич
9
Аббрускато
80
Валиани
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
80
Валиани
27
Розина
7
Сесту
7
Сесту
27
Розина
15
Чосич
90
Челик
90
Челик
15
Чосич
11
Кинтеро
10
Капрари
10
Капрари
11
Кинтеро
77
Вукушич
9
Жонатас
9
Жонатас
77
Вукушич
Остались в запасе
Сиена
Пескара
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Сиена - Пескара
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
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