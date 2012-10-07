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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Ювентус
Сиена - Ювентус: обзор матча 07 октября 2012
Сиена
07.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
45+2'
Э. Калайо
14'
А. Пирло
85'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Ювентус
Желтая карточка
С. Вергассола
90'
+3
Желтая карточка
А. Сесту
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Маркизио
Пас отдал
Д. Кьеллини
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Розина
81'
80'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Л. Марроне
Желтая карточка
М. Пачи
76'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Анжело
68'
67'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Л. Нету
64'
Замена
А. Сесту
️️️️
З. Эдуардо
54'
46'
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Де Челье
ГОЛ! 1:1!
Э. Калайо
Пас отдал
Анжело
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
П. Де Челье
Желтая карточка
А. Розина
45'
+1
Желтая карточка
З. Эдуардо
25'
22'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Желтая карточка
Фелипе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
6
Анжело
ОП
27
Алессандро Розина
ПП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Сиена
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-2-2-2
25
Пеголо
27
Фелипе
13
Нету
24
Пачи
36
Дель Гроссо
21
Родригес
6
Анжело
8
Вергассола
27
Розина
16
Калайо
57
Зе Эдуардо
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
4
Марроне
2
Лихтштайнер
29
Де Челье
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
21
Джовинко
9
Вучинич
57
Зе Эдуардо
7
Сесту
7
Сесту
57
Зе Эдуардо
6
Анжело
19
Больцони
19
Больцони
6
Анжело
27
Розина
91
Режиналдо
91
Режиналдо
27
Розина
29
Де Челье
27
Асамоа
27
Асамоа
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
15
Джаккерини
15
Джаккерини
2
Лихтштайнер
4
Марроне
27
Квальярелла
27
Квальярелла
4
Марроне
Остались в запасе
Сиена
Ювентус
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Сиена - Ювентус
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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