Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сиена
Сампдория - Сиена: обзор матча 02 сентября 2012
Сампдория
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
45'
М. Лопес
68'
Д. Гастальделло
62'
С. Вергассола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сиена
Желтая карточка
Д. Мунари
90'
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Лопес
85'
82'
Вторая желтая
Фелипе
72'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Эдер
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гастальделло
Пас отдал
П. Мба Обьянг
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Вергассола
62'
Пенальти не реализован!
Э. Калайо
Желтая карточка
Д. Гастальделло
61'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Поли
61'
59'
Замена
А. Розина
️️️️
З. Эдуардо
57'
Желтая карточка
Фелипе
46'
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
Пас отдал
Г. Берарди
45'
40'
Желтая карточка
Д. Маннини
32'
Желтая карточка
З. Эдуардо
Желтая карточка
А. Поли
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
5
Гастальделло
35
Россини
21
Коста
28
Берарди
18
Эстигаррибия
16
Мареска
15
Поли
14
Мба Обьянг
11
Лопес
23
Эдер
4-4-2
25
Пеголо
15
Контини
27
Фелипе
13
Нету
36
Дель Гроссо
70
Маннини
8
Вергассола
10
Д'Агостино
7
Сесту
16
Калайо
57
Зе Эдуардо
15
Поли
11
Мунари
11
Мунари
15
Поли
23
Эдер
7
Крстичич
7
Крстичич
23
Эдер
11
Лопес
9
Поцци
9
Поцци
11
Лопес
10
Д'Агостино
26
Верре
26
Верре
10
Д'Агостино
57
Зе Эдуардо
27
Розина
27
Розина
57
Зе Эдуардо
70
Маннини
80
Валиани
80
Валиани
70
Маннини
Остались в запасе
Сампдория
Сиена
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
6
Анжело
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
6
Анжело
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Сампдория - Сиена
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Сиена
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+