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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сиена
Фиорентина - Сиена: обзор матча 16 декабря 2012
Фиорентина
16.12.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Сиена
16'
Л. Тони
19'
Д. Писарро (П)
45'
А. Аквилани
79'
Л. Тони
70'
Режиналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сиена
89'
Вторая желтая
М. Пачи
Пенальти не реализован!
А. Аквилани
88'
ГОЛ! 4:1!
Л. Тони
Пас отдал
Б. Валеро
79'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Писарро
72'
70'
ГОЛ! 3:1!
Режиналдо
Пас отдал
А. Розина
69'
Желтая карточка
М. Пачи
68'
Желтая карточка
А. Розина
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Паскуаль
65'
63'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
61'
61'
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Сесту
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
С. Йоветич
60'
46'
Замена
М. Коппола
️️️️
М. Ларрондо
ГОЛ! 3:0!
А. Аквилани
Пас отдал
Ромуло
45'
31'
Желтая карточка
С. Вергассола
Желтая карточка
Д. Писарро
31'
20'
Желтая карточка
Фелипе
19'
Замена
А. Сесту
️️️️
Анжело
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Писарро
19'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
Пас отдал
М. Паскуаль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
91
Режиналдо
РФ
4-4-2
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
6
Валеро
20
Аквилани
7
Писарро
49
Ромуло
9
Йоветич
18
Тони
4-4-1-1
25
Пеголо
24
Пачи
27
Фелипе
13
Нету
33
Рубин
6
Анжело
8
Вергассола
19
Больцони
27
Розина
9
Ларрондо
16
Калайо
21
Паскуаль
19
Льяма
19
Льяма
21
Паскуаль
7
Писарро
8
Мильяччо
8
Мильяччо
7
Писарро
9
Йоветич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
9
Йоветич
6
Анжело
7
Сесту
7
Сесту
6
Анжело
9
Ларрондо
10
Коппола
10
Коппола
9
Ларрондо
Сесту
91
Режиналдо
91
Режиналдо
Сесту
Остались в запасе
Фиорентина
Сиена
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Фиорентина - Сиена
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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