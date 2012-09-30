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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сиена
Лацио - Сиена: обзор матча 30 сентября 2012
Лацио
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
18'
Эдерсон
38'
К. Ледесма (П)
90'
М. Паолуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сиена
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Паолуччи
Пас отдал
А. Сесту
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
С. Маури
83'
75'
Замена
Режиналдо
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Гонсалес
67'
Замена
О. Онази
️️️️
Эдерсон
60'
46'
Замена
М. Паолуччи
️️️️
В. Верре
46'
Замена
А. Сесту
️️️️
Анжело
45'
Желтая карточка
Э. Калайо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Ледесма
38'
37'
Желтая карточка
Д. Пеголо
Желтая карточка
С. Маури
27'
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
К. Ледесма
18'
Желтая карточка
М. Клозе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
92
Матиас Кампос
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-5-1
22
Маркетти
20
Бьява
3
Андре Диас
10
Эдерсон
25
Конко
19
Лулич
6
Маури
15
Гонсалес
24
Ледесма
87
Кандрева
11
Клозе
4-5-1
25
Пеголо
13
Нету
24
Пачи
27
Фелипе
36
Дель Гроссо
6
Анжело
26
Верре
10
Д'Агостино
8
Вергассола
80
Валиани
16
Калайо
6
Маури
39
Каванда
39
Каванда
6
Маури
10
Эдерсон
12
Онази
12
Онази
10
Эдерсон
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Эрнанес
15
Гонсалес
6
Анжело
7
Сесту
7
Сесту
6
Анжело
26
Верре
9
Паолуччи
9
Паолуччи
26
Верре
80
Валиани
91
Режиналдо
91
Режиналдо
80
Валиани
Остались в запасе
Лацио
Сиена
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
89
Федерико Марини
ВР
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
19
Франческо Больцони
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
34
Матиас Мартинес
ЦЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Рибэйр Родригес
ОП
19
Франческо Больцони
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Лацио - Сиена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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