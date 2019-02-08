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08.06.2017 09:45«Если все мы в конце умрем, то зачем кого-то ненавидеть?». Самый душевный игрок Франции с очень трагичной судьбойВ детстве он перенес смерть матери, потом остался без отца и братьев, а прошлым летом был выставлен из родного клуба − но при этом все равно сохранил позитивное отношение к миру, и учит этому всех остальных. Николай Живоглядов – о драматичной истории Шейка Диабате, которого вы обязательно полюбите.7
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25.01.2017 00:55Уход из «ПСЖ» Златана Ибрагимовича наконец-то позволил раскрыться Эдинсону Кавани. Нападающий парижан по-прежнему мажет по воротам из убойных позиций, но все равно является лидером клуба. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как Кавани протащил команду в финал Кубка Лиги.4
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07.09.2016 17:50«Неймар говорит, что уйдет из «Барселоны», но всем плевать, ведь он творит чудеса». Габриэль Обертан — об «МЮ», «Анжи» и проблемах в головеБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Габриэль Обертан этим летом перешел в «Анжи». В интервью Ульяне Лукьянченко он вспомнил советы Тьерри Анри рассказал, как его шокировали московские пробки, и объяснил, когда шампанское за 250 тысяч — это нормально.10
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