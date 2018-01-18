Санчес, Мхитарян, Обамеянг, Смолов – куда они переходят? Давайте разбираться

Это трансферное окно получается очень горячим.

Почему «Манчестер Юнайтед», а не «Манчестер Сити»?

Действительно, долгое время главным претендентом на Алексиса Санчеса считался «Манчестер Сити». Но в это трансферное окно шейхи отказались переплачивать за игрока, у которого осталось шесть месяцев по контракту с нынешним клубом. У «Манчестер Сити» и так все хорошо: команда с огромным отрывом идет на первом месте в АПЛ и не нуждается в укреплении.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 17, 2018

Таким образом, пока «Сити» вел малопродуктивные переговоры с «Арсеналом», в «Ман Юнайтед» сделали ход конем – предложили Санчесу бешеную зарплату (490 тысяч фунтов в неделю без учета налогов) и щедрую сумму самому «Арсеналу».

Чуть позже СМИ растиражировали информацию, что в сделку по Санчесу может быть включен полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян. Клубы ударили по рукам, договорившись об обмене футболистами, но тут время на размышление взял Мхитарян, который всего полтора года назад переехал в Манчестер из «Боруссии».

twit text — Övie (@OvieO) January 17, 2018

Сейчас от официального появления в футболке «МЮ» Алексиса отделяет решение Мхитаряна. Есть версия, что сделке также препятствует агент Генриха Мино Райола, выбивающий своему клиенту высокую зарплату. Райола просит у «Арсенала» 11,5 миллионов евро в год – сумму, аналогичную окладу, который получал в Лондоне Санчес.

Кем «Арсенал» заменит Санчеса?

Помимо Мхитаряна, состав команды Арсена Венгера должны пополнить форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер «Бордо» Малком. За Обамеянга, на которого также претендует «Реал», «Арсенал» готов заплатить 60 миллионов евро, за Малкома – 40 миллионов фунтов.

Отметим, что вчера лондонский клуб объявил о продаже Тео Уолкотта в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов. Эта сделка укрепила бюджет «канониров» на зимнее трансферное окно.

twit text — Theo Walcott (@theowalcott) January 17, 2018

Главным инициатором перехода Обамеянга в «Арсенал» стал скаут Свен Мислинтат, который не так давно работал именно «Боруссии». Мислинтат убедил Венгера в целесообразности трансфера строптивого нападающего, неоднократно выводившегося из состава своей нынешней команды по дисциплинарным причинам.

К слову, существует вариант, при котором «Арсенал» не захочет переплачивать за габонца и предложит «Боруссии» форварда Оливье Жиру как часть сделки.

twit text — Transfer Related (@TransferRelated) January 17, 2018

«Боруссия» планирует заменить Обамеянга российским нападающим Федором Смоловым. Форвард «Краснодара» значится в списке потенциальных трансферов Дортмунда наряду с Миши Батшуайи из «Челси».