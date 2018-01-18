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    Санчес, Мхитарян, Обамеянг, Смолов – куда они переходят? Давайте разбираться


    3.1
    Голосов: 9
    18.01.2018 12:00
    Это трансферное окно получается очень горячим.

    Почему «Манчестер Юнайтед», а не «Манчестер Сити»?

    Действительно, долгое время главным претендентом на Алексиса Санчеса считался «Манчестер Сити». Но в это трансферное окно шейхи отказались переплачивать за игрока, у которого осталось шесть месяцев по контракту с нынешним клубом. У «Манчестер Сити» и так все хорошо: команда с огромным отрывом идет на первом месте в АПЛ и не нуждается в укреплении.

    Таким образом, пока «Сити» вел малопродуктивные переговоры с «Арсеналом», в «Ман Юнайтед» сделали ход конем – предложили Санчесу бешеную зарплату (490 тысяч фунтов в неделю без учета налогов) и щедрую сумму самому «Арсеналу».

    Чуть позже СМИ растиражировали информацию, что в сделку по Санчесу может быть включен полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян. Клубы ударили по рукам, договорившись об обмене футболистами, но тут время на размышление взял Мхитарян, который всего полтора года назад переехал в Манчестер из «Боруссии».

    Сейчас от официального появления в футболке «МЮ» Алексиса отделяет решение Мхитаряна. Есть версия, что сделке также препятствует агент Генриха Мино Райола, выбивающий своему клиенту высокую зарплату. Райола просит у «Арсенала» 11,5 миллионов евро в год – сумму, аналогичную окладу, который получал в Лондоне Санчес.

    Кем «Арсенал» заменит Санчеса?

    Помимо Мхитаряна, состав команды Арсена Венгера должны пополнить форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер «Бордо» Малком. За Обамеянга, на которого также претендует «Реал», «Арсенал» готов заплатить 60 миллионов евро, за Малкома – 40 миллионов фунтов.

    Отметим, что вчера лондонский клуб объявил о продаже Тео Уолкотта в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов. Эта сделка укрепила бюджет «канониров» на зимнее трансферное окно.

    Главным инициатором перехода Обамеянга в «Арсенал» стал скаут Свен Мислинтат, который не так давно работал именно «Боруссии». Мислинтат убедил Венгера в целесообразности трансфера строптивого нападающего, неоднократно выводившегося из состава своей нынешней команды по дисциплинарным причинам.

    К слову, существует вариант, при котором «Арсенал» не захочет переплачивать за габонца и предложит «Боруссии» форварда Оливье Жиру как часть сделки.

    «Боруссия» планирует заменить Обамеянга российским нападающим Федором Смоловым. Форвард «Краснодара» значится в списке потенциальных трансферов Дортмунда наряду с Миши Батшуайи из «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 21 января 2018, 17:17

      да не перейдет смолов в боруссию,а санчес уже почти официально в мю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 19 января 2018, 01:47

      как же я хочу чтобы все эти трансферы оправдались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 19 января 2018, 01:08

      Опять слухи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 января 2018, 17:56

      смолов в боруссии или заиграет еще лучше или сядет на лавку на долго

      1
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > mihail1980 20 января 2018, 14:31

      А НАШИ ВСЕ ИЛИ ИЛИ

      0
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 18 января 2018, 15:32

      Да для М.Ю это будет прекрасное усиление состава и конкуренции в команде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Магомед898989 18 января 2018, 23:03

      С кем конкуренция то???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 18 января 2018, 14:26

      Думаю Мики подходит по стилю игры Арсеналу больше чем МЮ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 18 января 2018, 14:09

      Сложный выбор между Смоловым и Батшуайи =)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2018, 13:54

      Будет очень смешно, если сохранится статус-кво!))

      1
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