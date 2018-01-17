Обамеянг ругается с «Боруссией». Это точно конец

Самая странная история сезона близка к завершению.

Что случилось?

Еще осенью того года «Боруссия» отстранила нападающего от игры со «Штуттгартом». Прямо перед матчем он отдыхал в ночном клубе Барселоны. Спортивный директор клуба Михаэль Цорк выступил с заявлением и раскрыл карты – форвард совсем не пунктуален: «Это началось в прошлом году, когда он часто опаздывал. Клуб должен с этим что-то делать. Не верю, что мы сможем полностью решить проблему, но мы способны как-то урегулировать ее». «Я сейчас сбит с толку», – неоднозначно ответил Обамеянг.

Проблему решить не удалось. Габонец продолжил нарушать режим, перед недавней игрой с «Вольфсбургом» его снова вывели из состава. На этот раз Цорк был буквально в ярости: «Наше терпение небезгранично. Не знаю, что у него в голове. Сегодня у нас был с ним очень жаркий спор. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Так больше продолжаться не может». Итого – два наказания за несколько месяцев. Самое интересное, что в конце 2017-го клуб подписал с 28-летним нападающим новый контракт на четыре года. Правда, с анонсом события немного затянули.

Почему все так?

«Летом я мог сменить клуб. Мы все согласовали с командой, все было честно и открыто. Но переход не случился. «Боруссия» – моя семья», – в таких ярких тонах о своей преданности к дортмундскому клубу заявлял габонец буквально три месяца назад. Время шло, Обамеянг играл не так ярко, как в том сезоне, а затем поползли разные слухи.

Сначала пресса провожала африканца в Китай. Якобы «Гуанчжоу Эвергранд» предлагает футболисту зарплату в 30 миллионов евро за сезон. Позже обе стороны опровергли информацию. Следом сам игрок разжег интерес на пустом месте: «В зимнее трансферное окно все может случиться, даже для меня. Все знают, что «Атлетико» ищет игроков, которые могут заменить Гризманна, и, если он уйдет, то ничего не ясно». Болельщики напряглись, руководству снова пришлось всех успокаивать.

Недавно пришла мощная новость из Англии – Алексис Санчес может уйти из «Арсенала». Главным претендентом на место Санчеса называют именно Обамеянга. Авторитетные источники полагают, что лондонцы готовы выложить за габонца 60 миллионов евро. Такой бы вариант устроил всех: «Арсеналу» необходим забивной форвард, «Боруссии» – максимальная выгода с Обамеянга, а самому игроку нужен новый вызов.

Возможно, именно эти переговоры и влияют на поведение Пьера-Эмерика, мечтающего бегать на «Эмирейтс». Его подписание нового долгосрочного контракта с «Боруссией» – необдуманный шаг. Но преждевременный он только для игрока, потому что теперь дортмундцы могут торговаться с клубами по завышенной ставке.

Что теперь?

«Арсенал» в ожидании того, чем закончится история с Санчесом. Пока неизвестно, продадут его летом или уже этой зимой. В свою очередь, главный тренер «Боруссии» Петер Штегер вернул Обамеянга в состав. Футболист может выйти на поле уже в ближайшей игре Бундеслиги против «Герты». Возможно, в последний раз в футболке «шмелей».



UPD: Утром 17 января Обамеянг подал официальный запрос о трансфере. Клуб хочет получить с его продажи не менее 70 млн евро.