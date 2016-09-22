Цифра дня. Самый молодой футболист Европы

Почувствуйте себя старыми. Скоро топ-лиги наводнятся игроками, родившимися в XXI веке, а пока в список уникальных угодил люксембургский 16-летний парень.

Он вышел поиграть восемь минут. За это время он пять раз коснулся мяча – отдал четыре точных паса и пробил по воротам. И даже трижды сфолил. Этот игрок будет всегда старше любого, кто родился в XXI веке, но в историю, тем не менее, уже попал. И вот почему:

«Метцу», между тем, это не слишком помогло: команда сгорела в матче «Бордо» со счетом 0:3. Но зато напомнила о себе на всю Европу.