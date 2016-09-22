Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. Самый молодой футболист Европы


    3
    Голосов: 3
    22.09.2016 18:30
    Почувствуйте себя старыми. Скоро топ-лиги наводнятся игроками, родившимися в XXI веке, а пока в список уникальных угодил люксембургский 16-летний парень.

    Он вышел поиграть восемь минут. За это время он пять раз коснулся мяча – отдал четыре точных паса и пробил по воротам. И даже трижды сфолил. Этот игрок будет всегда старше любого, кто родился в XXI веке, но в историю, тем не менее, уже попал. И вот почему:

    «Метцу», между тем, это не слишком помогло: команда сгорела в матче «Бордо» со счетом 0:3. Но зато напомнила о себе на всю Европу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bfmtv.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 23 сентября 2016, 09:28

      интересно, какие были остальные четыре клуба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 23 сентября 2016, 02:41

      Удачи ему! Большой звездой может быть он и не станет, но в новейшую историю европейского футбола он уже попал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 22 сентября 2016, 20:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2000-й год - это еще ХХ век, стало быть, чтобы я, например, почувствовал себя "старым", нужен 15-летний пацанчик, вот так.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 сентября 2016, 20:05

      толку только???пиар...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > MU-fanatic 23 сентября 2016, 02:39

      Просто это состоявшийся исторический факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 22 сентября 2016, 18:50

      Первый пошел!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11