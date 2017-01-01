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    Атлетико Гойяненсе - результаты

    Город Гояния
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.atleticogoianiense.com.br/
    Стадион Антонио Асиоли
    Тренер Жорже "Жоржиньо" де Аморим
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе
    37 тур
    		10 ноября, четверг 03:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 22:00 Форталеза 1:1 Атлетико Гойяненсе
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Атлетико Гойяненсе 2:3 Сантос
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:00 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе
    33 тур
    		24 октября, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 1:0 Сеара
    32 тур
    		17 октября, понедельник 00:00 Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе
    31 тур
    		11 октября, вторник 00:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:00 Атлетико Гойяненсе 3:2 Флуминенсе
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Аваи 1:2 Атлетико Гойяненсе
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе
    27 тур
    		20 сентября, вторник 02:00 Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Коритиба 2:0 Атлетико Гойяненсе
    25 тур
    		5 сентября, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Минейро
    24 тур
    		27 августа, суббота 22:30 Гойас 2:1 Атлетико Гойяненсе
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 02:00 Ботафого 0:0 Атлетико Гойяненсе
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 01:00 Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 02:30 Фламенго 4:1 Атлетико Гойяненсе
    19 тур
    		25 июля, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 0:1 Америка Минейро
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Атлетико Гойяненсе
    17 тур
    		18 июля, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 0:1 Форталеза
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу
    14 тур
    		27 июня, понедельник 00:00 Сеара 1:1 Атлетико Гойяненсе
    13 тур
    		20 июня, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 3:1 Жувентуде
    12 тур
    		17 июня, пятница 00:00 Палмейрас 4:2 Атлетико Гойяненсе
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Флуминенсе 0:2 Атлетико Гойяненсе
    10 тур
    		9 июня, четверг 02:30 Атлетико Гойяненсе 2:1 Аваи
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 02:30 Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс
    8 тур
    		31 мая, вторник 02:00 Интернасьонал 1:1 Атлетико Гойяненсе
    7 тур
    		21 мая, суббота 22:30 Атлетико Гойяненсе 2:0 Коритиба
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Гойяненсе
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойас
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 01:00 Куяба 1:1 Атлетико Гойяненсе
    3 тур
    		25 апреля, понедельник 00:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Брагантино 4:0 Атлетико Гойяненсе
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 01:00 Атлетико Гойяненсе 1:1 Фламенго
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