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Атлетико Гойяненсе
Результаты
Атлетико Гойяненсе - результаты матчей
Гояния
Стадион:
Антонио Асиоли
Сайт:
http://www.atleticogoianiense.com.br/
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Результаты
Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2024
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2017
08.12 | 22:00
Баия
2 : 0
Атлетико Гойяненсе
05.12 | 03:30
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
Форталеза
01.12 | 03:30
Васко да Гама
2 : 2
Атлетико Гойяненсе
24.11 | 01:30
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
Палмейрас
20.11 | 22:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Атлетико Гойяненсе
10.11 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
Брагантино
07.11 | 03:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
Атлетико Минейро
26.10 | 22:30
Гремио
3 : 1
Атлетико Гойяненсе
19.10 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
Куяба
04.10 | 01:00
Крисиума
2 : 0
Атлетико Гойяненсе
29.09 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
Флуминенсе
21.09 | 22:00
Коринтианс
3 : 0
Атлетико Гойяненсе
14.09 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
Витория
01.09 | 17:00
Крузейро
3 : 1
Атлетико Гойяненсе
24.08 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
Жувентуде
18.08 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
Интернасьонал
11.08 | 22:00
Сан-Паулу
1 : 0
Атлетико Гойяненсе
04.08 | 02:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 4
Ботафого
28.07 | 22:00
Фламенго
2 : 0
Атлетико Гойяненсе
25.07 | 03:30
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
Баия
22.07 | 00:30
Форталеза
3 : 1
Атлетико Гойяненсе
18.07 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
Васко да Гама
12.07 | 01:30
Палмейрас
3 : 1
Атлетико Гойяненсе
08.07 | 00:30
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
Атлетико Паранаэнсе
04.07 | 03:30
Брагантино
3 : 1
Атлетико Гойяненсе
30.06 | 17:00
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Гойяненсе
27.06 | 02:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
Гремио
23.06 | 00:30
Куяба
0 : 0
Атлетико Гойяненсе
20.06 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
Крисиума
16.06 | 03:00
Флуминенсе
1 : 2
Атлетико Гойяненсе
12.06 | 01:00
Атлетико Гойяненсе
2 : 2
Коринтианс
06.06 | 01:00
Жувентуде
1 : 0
Атлетико Гойяненсе
01.06 | 22:00
Витория
0 : 2
Атлетико Гойяненсе
12.05 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
Крузейро
29.04 | 02:00
Интернасьонал
1 : 1
Атлетико Гойяненсе
22.04 | 00:30
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
Сан-Паулу
19.04 | 03:30
Ботафого
1 : 0
Атлетико Гойяненсе
14.04 | 22:00
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
Фламенго
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