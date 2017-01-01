Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|37 тур
|10 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:3
|Сантос
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|Сеара
|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|31 тур
|11 октября, вторник
|00:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Палмейрас
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|3:2
|Флуминенсе
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:2
|Атлетико Гойяненсе
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Коринтианс
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|27 тур
|20 сентября, вторник
|02:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|Интернасьонал
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|2:0
|Атлетико Гойяненсе
|25 тур
|5 сентября, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:2
|Атлетико Минейро
|24 тур
|27 августа, суббота
|22:30
|Гойас
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Куяба
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|02:00
|Ботафого
|0:0
|Атлетико Гойяненсе
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|Брагантино
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|02:30
|Фламенго
|4:1
|Атлетико Гойяненсе
|19 тур
|25 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Америка Минейро
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|4:1
|Атлетико Гойяненсе
|17 тур
|18 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Форталеза
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Сантос
|1:0
|Атлетико Гойяненсе
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|Сан-Паулу
|14 тур
|27 июня, понедельник
|00:00
|Сеара
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|3:1
|Жувентуде
|12 тур
|17 июня, пятница
|00:00
|Палмейрас
|4:2
|Атлетико Гойяненсе
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|0:2
|Атлетико Гойяненсе
|10 тур
|9 июня, четверг
|02:30
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|Аваи
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|02:30
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Коринтианс
|8 тур
|31 мая, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|7 тур
|21 мая, суббота
|22:30
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|Коритиба
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Атлетико Гойяненсе
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Гойас
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|01:00
|Куяба
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|3 тур
|25 апреля, понедельник
|00:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Ботафого
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Брагантино
|4:0
|Атлетико Гойяненсе
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Фламенго