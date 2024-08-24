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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде: обзор матча 24 августа 2024
Атлетико Гойяненсе
24.08.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
50'
Ж. Уртадо
90+10'
A. Cruz (П)
90+1'
D. Gonçalves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. Cruz
90'
+10
90'
+8
Желтая карточка
L. Oyama
90'
+6
Вторая желтая
З. Маркос
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
D. Gonçalves
Пас отдал
Ж. Карлос
Желтая карточка
Жоржиньо
89'
Замена
R. Haller
️️️️
Л. Фернандо
83'
Вторая желтая
B. Tubarão
79'
Замена
A. Cruz
️️️️
J.
76'
71'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
E. Farias
64'
Желтая карточка
Д. Боса
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Рхалдней
62'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Х. Кэмпбелл
61'
59'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
N.
Желтая карточка
J.
54'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Уртадо
50'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Каррильо
Желтая карточка
B. Tubarão
45'
19'
Желтая карточка
З. Маркос
Желтая карточка
Рхалдней
9'
5'
Желтая карточка
D. Vieira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
19
Луис Фернандо
(К)
ЦП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
15
Alejo Cruz
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
3-1-3-3
1
Роналдо
3
15
Фелипе
5
5
Рхалдней
25
18
19
Фернандо
9
Уртадо
10
Кэмпбелл
20
2-3-5
22
Габриэл
2
Лукас
3
Зе Маркос
30
5
11
28
3
Боса
9
Каррильо
10
7
19
Фернандо
24
24
19
Фернандо
5
Рхалдней
44
Баральяс
44
Баральяс
5
Рхалдней
10
Кэмпбелл
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
10
Кэмпбелл
18
15
15
18
10
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
10
11
13
13
11
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
7
Шейлон
АП
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
7
Шейлон
АП
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
10
Офсайды
0
2
Количество передач
269
394
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.57
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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