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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 12 июля 2024
Палмейрас
12.07.2024, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
6'
Х. Мануэль Лопес
51'
Р. Вейга
9'
Шейлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
84'
Замена
Фабиньо
️️️️
Г. Менино
68'
Замена
Дуду
️️️️
Х. Мануэль Лопес
67'
59'
Замена
Рони
️️️️
Рхалдней
ГОЛ! 2:1!
Р. Вейга
51'
50'
Желтая карточка
Г. Баральяс
Желтая карточка
Г. Менино
45'
+2
9'
ГОЛ! 1:1!
Шейлон
Пас отдал
Рхалдней
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Г. Гомес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
70
Рони
ЦП
3-2-2-2
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
12
Майке
25
Менино
6
Морено
33
Рони
23
Вейга
41
Эстевао
42
Лопес
2-1-2-1
1
Роналдо
5
Рхалдней
21
Кал
44
Баральяс
11
Гонсалес
7
Шейлон
20
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
25
Менино
5
Фабиньо
5
Фабиньо
25
Менино
42
Лопес
92
Дуду
92
Дуду
42
Лопес
5
Рхалдней
70
Рони
70
Рони
5
Рхалдней
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
1
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
19
Офсайды
0
1
Количество передач
535
308
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.35
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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