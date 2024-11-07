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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро: обзор матча 07 ноября 2024
Атлетико Гойяненсе
07.11.2024, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
89'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
ГОЛ! 1:0!
J.
Пас отдал
Г. Баральяс
89'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
75'
Замена
Рхалдней
️️️️
G. Freitas
71'
67'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Бернард
67'
Замена
А. Кардек
️️️️
Дейверсон
65'
Желтая карточка
Отавио
Замена
J.
️️️️
A. Cruz
62'
Замена
Шейлон
️️️️
М. Лакава
62'
57'
Замена
Г. Арана
️️️️
Рубенс
46'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Э. Варгас
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
46'
Желтая карточка
G. Freitas
45'
31'
Замена
Отавио
️️️️
P. Vitor
Желтая карточка
Магиньо
7'
4'
Желтая карточка
P. Vitor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
(К)
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
18
Janderson
ЦП
7
Шейлон
АП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Атлетико Минейро
32
Gabriel Atila
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
94
Отавио
ОП
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-3-1-2
1
Роналдо
4
Винисиус
15
Фелипе
5
2
Магиньо
25
44
Баральяс
19
Фернандо
36
Лакава
9
15
4-1-1-1-3
1
20
Саравия
21
Рабельо
3
Фукс
8
Рубенс
15
Вера
27
11
Бернард
16
Дейверсон
30
Алиссон
11
Варгас
25
5
Рхалдней
5
Рхалдней
25
15
18
18
15
36
Лакава
7
Шейлон
7
Шейлон
36
Лакава
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
8
Рубенс
13
Арана
13
Арана
8
Рубенс
27
94
Отавио
94
Отавио
27
11
Варгас
11
Сарачо
11
Сарачо
11
Варгас
11
Бернард
30
30
11
Бернард
16
Дейверсон
14
Кардек
14
Кардек
16
Дейверсон
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
32
Gabriel Atila
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
32
Gabriel Atila
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
293
491
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.66
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
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