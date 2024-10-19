Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Куяба
Атлетико Гойяненсе - Куяба: обзор матча 19 октября 2024
Атлетико Гойяненсе
19.10.2024, суббота, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Куяба
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Рхалдней
83'
76'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ф. Собрал
71'
Желтая карточка
M.
69'
Желтая карточка
Л. Минейро
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
68'
64'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
Желтая карточка
Г. Баральяс
58'
Замена
Шейлон
️️️️
Рони
58'
46'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Г. Сауэр
46'
Замена
M.
️️️️
Денилсон
46'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Эмпереур
Желтая карточка
М. Лакава
45'
+2
35'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
18
Janderson
ЦП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Гойяненсе
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
7
Шейлон
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
19
Geovane
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Роналдо
3
15
Фелипе
5
Рхалдней
18
70
Рони
44
Баральяс
36
Лакава
15
9
20
4-2-3-1
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
34
Алвес
13
Рамон
88
Собрал
21
7
Сауэр
27
Денилсон
29
Клайсон
9
Питта
5
Рхалдней
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
5
Рхалдней
70
Рони
7
Шейлон
7
Шейлон
70
Рони
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
88
Собрал
6
Аугусто
6
Аугусто
88
Собрал
33
Эмпереур
30
Минейро
30
Минейро
33
Эмпереур
27
Денилсон
22
22
27
Денилсон
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
7
Сауэр
97
97
7
Сауэр
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Куяба
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
19
Geovane
ЦФ
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
19
Geovane
ЦФ
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Куяба
2
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
15
Офсайды
0
1
Количество передач
461
316
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.67
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+