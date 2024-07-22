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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Форталеза - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 22 июля 2024
Форталеза
22.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
23'
Т. Почеттино
74'
Р. Кайзер
45'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Б. Пачеко
90'
+5
85'
Замена
Магиньо
️️️️
Л. Фелипе
85'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Рхалдней
85'
Замена
Л. Кал
️️️️
Рони
Замена
I. Machuca
️️️️
Х. Мартин Лусеро
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Мойзес
74'
68'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
Замена
L. Sasha
️️️️
Я. Пикачу
67'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Почеттино
67'
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
63'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Россетто
63'
57'
Желтая карточка
Роналдо
Вторая желтая
Б. Кушчевич
55'
47'
Желтая карточка
Рхалдней
Желтая карточка
Б. Кушчевич
45'
+6
45'
+2
Красная карточка
Ж. Уртадо
45'
ГОЛ! 1:1!
Рони
Желтая карточка
Г. Насименту
39'
28'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 1:0!
Т. Почеттино
Пас отдал
Г. Насименту
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
70
Рони
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
2
Магиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Лукас Кал
ОП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
3-3-2-2
91
Пачеко
13
Кушчевич
2
Тинга
35
Насименту
5
Россетто
22
Пикачу
8
Почеттино
77
Лопес
18
Лусеро
1
1-1-4-1
1
Роналдо
15
Фелипе
5
Рхалдней
44
Баральяс
18
70
Рони
19
Фернандо
9
Уртадо
22
Пикачу
88
88
22
Пикачу
8
Почеттино
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Почеттино
18
Лусеро
11
11
18
Лусеро
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
5
Россетто
79
Кайзер
79
Кайзер
5
Россетто
15
Фелипе
2
Магиньо
2
Магиньо
15
Фелипе
5
Рхалдней
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
5
Рхалдней
70
Рони
21
Кал
21
Кал
70
Рони
18
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
22
Педро Ранхел
ВР
7
Шейлон
АП
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
7
Шейлон
АП
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Форталеза - Атлетико Гойяненсе
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
467
298
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.74
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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Форталеза
Атлетико Гойяненсе
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