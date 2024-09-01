Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Атлетико Гойяненсе
Крузейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 сентября 2024
Крузейро
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
9'
Вилльям (П)
25'
М. Энрике
56'
К. Жорже
33'
Х. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
Л. Силва
️️️️
М. Перейра
86'
Замена
L. Villalba
️️️️
М. Энрике
86'
Желтая карточка
Кассио
83'
76'
Замена
Жоржиньо
️️️️
G. Romão
66'
Желтая карточка
Рони
Замена
М. Витал
️️️️
А. Барреаль
64'
64'
Замена
М. Лакава
️️️️
Г. Баральяс
64'
Замена
Рони
️️️️
Шейлон
Желтая карточка
М. Энрике
63'
60'
Желтая карточка
Г. Баральяс
ГОЛ! 3:1!
К. Жорже
Пас отдал
М. Перейра
56'
49'
Желтая карточка
Л. Фелипе
45'
+5
Желтая карточка
G. Freitas
33'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
A. Cruz
ГОЛ! 2:0!
М. Энрике
Пас отдал
К. Жорже
25'
24'
Замена
A. Cruz
️️️️
Л. Фернандо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вилльям
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
15
Уолес
ОП
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Adriano Martins
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
19
Луис Фернандо
(К)
ЦП
7
Шейлон
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Dorival
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Marcão
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
70
Рони
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
17
Жоржиньо
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
27
Зе Ивалдо
12
Вилльям
15
Уолес
29
Ромеро
7
Энрике
10
Перейра
22
Барреаль
19
Жорже
4-1-3-1-1
1
Роналдо
2
Магиньо
3
5
15
Фелипе
5
Рхалдней
44
Баральяс
25
19
Фернандо
7
Шейлон
10
Кэмпбелл
7
Энрике
25
25
7
Энрике
10
Перейра
16
Силва
16
Силва
10
Перейра
22
Барреаль
10
Витал
10
Витал
22
Барреаль
7
Шейлон
70
Рони
70
Рони
7
Шейлон
5
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
5
44
Баральяс
36
Лакава
36
Лакава
44
Баральяс
19
Фернандо
15
15
19
Фернандо
Остались в запасе
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Dorival
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
14
Marcão
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Dorival
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Остались в запасе
14
Marcão
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Крузейро - Атлетико Гойяненсе
2
4
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
7
Офсайды
0
3
Количество передач
431
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.38
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+