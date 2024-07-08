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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 08 июля 2024
Атлетико Гойяненсе
08.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
48'
Л. Фернандо
50'
Д. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Шейлон
83'
Замена
Рони
️️️️
Рхалдней
83'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
82'
77'
Желтая карточка
Л. Эскивель
76'
Замена
Л. Эскивель
️️️️
Фернандо
75'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Б. Запелли
72'
Желтая карточка
M. Gamarra
65'
Замена
Кристиан
️️️️
Эмерсонн
Желтая карточка
Л. Фернандо
64'
64'
Желтая карточка
Фернандо
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Оливейра
Пас отдал
Пабло
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандо
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
19
Эмерсонн
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
70
Рони
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Габриэль Перейра
ВР
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
1-2-2-1
1
Роналдо
2
Магиньо
5
Рхалдней
21
Кал
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
4-1-2-3
1
22
Мадсон
27
Роша
15
12
Фернандо
6
Габриэль
14
Эрик
10
Запелли
92
Пабло
20
Оливейра
19
Эмерсонн
5
Рхалдней
70
Рони
70
Рони
5
Рхалдней
7
Шейлон
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Шейлон
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
12
Фернандо
37
Эскивель
37
Эскивель
12
Фернандо
19
Эмерсонн
18
Кристиан
18
Кристиан
19
Эмерсонн
10
Запелли
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Запелли
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
1
Габриэль Перейра
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
1
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
11
Нарушения
11
11
Количество передач
292
394
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.03
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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