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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Гойяненсе
Куяба - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 23 июня 2024
Куяба
23.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Атлетико Гойяненсе
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Минейро
79'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
79'
45'
+2
Замена
Л. Фелипе
️️️️
P. Henrique
45'
+1
Желтая карточка
Рхалдней
Желтая карточка
Л. Минейро
43'
Желтая карточка
Клайсон
35'
Желтая карточка
Аллисон
28'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M.
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
(К)
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
70
Рони
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
3-1-2-4
22
Вальтер
16
Рикельме
13
Марллон
33
Эмпереур
30
Минейро
29
Клайсон
27
Денилсон
2
7
Кафу
22
9
Питта
2-2-2-1
22
Ранхел
2
Магиньо
14
5
Рхалдней
21
Кал
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
30
Минейро
6
Аугусто
6
Аугусто
30
Минейро
22
88
Собрал
88
Собрал
22
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
14
15
Фелипе
15
Фелипе
14
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Гойяненсе
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
70
Рони
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Остались в запасе
70
Рони
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Куяба - Атлетико Гойяненсе
3
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
435
388
Сейвы
9
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.72
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Посещаемость:
5768
Новости команд
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Куяба
Атлетико Гойяненсе
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