Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Фламенго - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 28 июля 2024
Фламенго
28.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
19'
Педро
61'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Педро
81'
Замена
М. Винья
️️️️
Айртон
81'
78'
Замена
Магиньо
️️️️
Рони
78'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
Желтая карточка
Л. Араухо
74'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Д. Де Арраскаэта
73'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
73'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
73'
69'
Замена
Л. Кал
️️️️
Рхалдней
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Айртон
61'
46'
Замена
Шейлон
️️️️
Г. Баральяс
37'
Желтая карточка
P. Henrique
Желтая карточка
Э. Пульгар
36'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
19'
15'
Желтая карточка
Ж. Уртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
19
Луис Фернандо
(К)
ЦП
18
Janderson
ЦП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
70
Рони
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
4-1-2-3
23
Кунья
6
Айртон
4
Луис
3
Ортис
2
Варела
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
1-1-5-1
22
Ранхел
14
5
Рхалдней
19
Фернандо
25
44
Баральяс
70
Рони
18
9
Уртадо
6
Айртон
6
Винья
6
Винья
6
Айртон
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
7
Эвертон
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
9
Барбоза
10
Де Арраскаэта
70
Рони
2
Магиньо
2
Магиньо
70
Рони
5
Рхалдней
21
Кал
21
Кал
5
Рхалдней
44
Баральяс
7
Шейлон
7
Шейлон
44
Баральяс
18
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
1
Агустин Росси
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Росси
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Фламенго - Атлетико Гойяненсе
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
510
448
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.5
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+