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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Брагантино - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 04 июля 2024
Брагантино
04.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
6'
Линкольн
20'
Хелиньо
45'
Линкольн
29'
Л. Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
69'
Замена
Густавиньо
️️️️
Линкольн
69'
Замена
Витиньо
️️️️
Хелиньо
60'
Замена
R.
️️️️
Л. Эвангелиста
46'
46'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
ГОЛ! 3:1!
Линкольн
45'
Желтая карточка
Хелиньо
32'
29'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фернандо
ГОЛ! 2:0!
Хелиньо
Пас отдал
Э. Саша
20'
19'
Желтая карточка
Магиньо
ГОЛ! 1:0!
Линкольн
Пас отдал
Э. Саша
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Клейтон
29
Капишаба
36
Кандидо
5
Энрике
45
Мендес
25
Силва
30
Эвангелиста
30
Москера
18
Линкольн
11
Хелиньо
8
Саша
1-1-3-1
1
Роналдо
2
Магиньо
21
Кал
19
Фернандо
70
Рони
44
Баральяс
7
Шейлон
18
Линкольн
22
Густавиньо
22
Густавиньо
18
Линкольн
11
Хелиньо
28
Витиньо
28
Витиньо
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
31
31
30
Эвангелиста
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Брагантино - Атлетико Гойяненсе
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
15
9
Офсайды
1
3
Количество передач
388
360
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.67
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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