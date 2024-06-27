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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гремио
Атлетико Гойяненсе - Гремио: обзор матча 27 июня 2024
Атлетико Гойяненсе
27.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
72'
Л. Фелипе
82'
Рейналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Гремио
Желтая карточка
B. Tubarão
88'
87'
Желтая карточка
Эденилсон
Желтая карточка
Л. Фелипе
87'
84'
Замена
Р. Эли
️️️️
Ж. Педро
82'
ГОЛ! 1:1!
Рейналдо
Пас отдал
Ф. Кристальдо
80'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Г. Мартинс
80'
Замена
Эденилсон
️️️️
Ж. Виларди
Желтая карточка
Г. Баральяс
75'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фелипе
72'
71'
Желтая карточка
В. Каннеман
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
60'
Желтая карточка
Л. Кал
49'
Желтая карточка
Шейлон
45'
+2
28'
Желтая карточка
Э. Галдино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
5
Рхалдней
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
2-2-2-1
1
Роналдо
15
Фелипе
2
Магиньо
21
Кал
5
Рхалдней
19
Фернандо
44
Баральяс
7
Шейлон
4-1-1-2-2
1
Маркесин
18
Педро
4
Каннеман
6
Мартинс
6
Рейналдо
17
Доди
6
Виларди
17
Галдино
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
7
Павон
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
9
Жоао Педро
19
Эли
19
Эли
9
Жоао Педро
6
Мартинс
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
6
Мартинс
6
Виларди
88
Эденилсон
88
Эденилсон
6
Виларди
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Гремио
22
Педро Ранхел
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гремио
5
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
400
404
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.51
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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