Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
8
9
11
12
14
15
16
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
11
4
59
27
32
80
38
22
7
9
58
32
26
73
38
20
10
8
60
41
19
70
38
19
11
8
53
40
13
68
38
18
11
9
53
36
17
65
38
17
8
13
53
43
10
59
38
15
10
13
53
45
8
55
38
15
8
15
49
49
0
53
38
14
10
14
42
40
2
52
38
14
8
16
43
56
-13
50
38
13
8
17
44
49
-5
47
38
13
8
17
45
52
-7
47
38
11
14
13
47
52
-5
47
38
12
10
16
33
39
-6
46
38
10
14
14
44
48
-4
44
38
10
13
15
46
58
-12
43
38
11
9
18
40
46
-6
42
38
9
11
18
41
61
-20
38
38
7
9
22
29
58
-29
30
38
6
12
20
29
49
-20
30
Команда
2
6
8
9
11
12
13
15
16
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
32
8
24
47
19
12
5
2
31
12
19
41
19
12
3
4
31
18
13
39
19
12
2
5
33
15
18
38
19
11
5
3
30
15
15
38
19
11
5
3
30
20
10
38
19
10
7
2
36
18
18
37
19
11
3
5
25
15
10
36
19
10
5
4
29
16
13
35
19
10
5
4
29
24
5
35
19
8
7
4
27
19
8
31
19
9
2
8
26
26
0
29
19
7
8
4
20
16
4
29
19
7
7
5
27
24
3
28
19
7
7
5
26
24
2
28
19
8
3
8
23
23
0
27
19
7
4
8
24
21
3
25
19
5
8
6
22
27
-5
23
19
5
5
9
16
24
-8
20
19
3
5
11
16
23
-7
14
Команда
1
3
7
10
11
13
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
6
2
28
15
13
39
19
10
5
4
25
17
8
35
19
9
5
5
30
21
9
32
19
7
6
6
23
21
2
27
19
5
6
8
21
32
-11
21
19
5
5
9
22
25
-3
20
19
5
5
9
22
29
-7
20
19
4
7
8
20
28
-8
19
19
5
3
11
17
27
-10
18
19
4
6
9
18
23
-5
18
19
5
2
12
13
23
-10
17
19
4
5
10
16
25
-9
17
19
4
5
10
24
34
-10
17
19
4
5
10
13
24
-11
17
19
3
7
9
13
26
-13
16
19
4
3
12
19
34
-15
15
19
4
3
12
14
32
-18
15
19
3
6
10
20
34
-14
15
19
2
7
10
17
29
-12
13
19
2
4
13
13
34
-21
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире