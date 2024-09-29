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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе: обзор матча 29 сентября 2024
Атлетико Гойяненсе
29.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
88'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Замена
G. Freitas
️️️️
J.
90'
+3
89'
Замена
V.
️️️️
Ф. Берналь
ГОЛ! 1:0!
J.
Пас отдал
Г. Баральяс
88'
Замена
D. Freitas
️️️️
Ж. Уртадо
77'
Замена
Шейлон
️️️️
М. Лакава
77'
71'
Замена
Маркиньос
️️️️
Гансо
71'
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
67'
Замена
Лима
️️️️
Мартинелли
46'
Замена
К. Серна
️️️️
Кено
45'
+3
Желтая карточка
Д. Барбоза
31'
Желтая карточка
Кено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Гойяненсе
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
7
Шейлон
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
90
Кевин Серна
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
6
Vitão
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
Рхалдней
70
Рони
44
Баральяс
18
36
Лакава
15
9
Уртадо
20
3-1-3-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
3
Карлос
16
Барбоза
21
Сантос
8
Мартинелли
6
Берналь
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
18
25
25
18
36
Лакава
7
Шейлон
7
Шейлон
36
Лакава
9
Уртадо
9
9
9
Уртадо
20
Кено
90
Серна
90
Серна
20
Кено
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Маркиньос
11
Маркиньос
10
Гансо
6
Берналь
6
6
6
Берналь
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
318
493
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.5
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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Атлетико Гойяненсе
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