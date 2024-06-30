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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 30 июня 2024
Атлетико Минейро
30.06.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
23'
Паулиньо
11'
Л. Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
А. Кардек
️️️️
Каду
90'
+2
90'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
73'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
Педриньо
️️️️
P. Vitor
69'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фернандо
Пас отдал
Л. Кал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
7
Халк
(К)
ПВ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Шейлон
АП
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Виктиньо
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
3-3-2-2
31
Мендес
25
Мариано
49
Ромуло
21
Рабельо
17
Гомес
6
Батталья
27
10
Паулиньо
7
Халк
42
Каду
30
1-1-2-1
1
Роналдо
2
Магиньо
21
Кал
19
Фернандо
70
Рони
7
Шейлон
27
10
Педриньо
10
Педриньо
27
42
Каду
14
Кардек
14
Кардек
42
Каду
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Виктиньо
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Виктиньо
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
574
258
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.18
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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