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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 21 сентября 2024
Коринтианс
21.09.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45+4'
А. Ромеро
55'
А. Ромеро
83'
Р. Гарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Гарро
85'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гарро
Пас отдал
И. Коронадо
83'
79'
Замена
Рхалдней
️️️️
G. Freitas
79'
Замена
Шейлон
️️️️
Х. Кэмпбелл
79'
Замена
М. Лакава
️️️️
A. Cruz
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
А. Ромеро
79'
76'
Замена
J.
️️️️
Л. Фернандо
76'
Замена
D. Freitas
️️️️
Ж. Уртадо
Замена
А. Каррильо
️️️️
Шарлес
67'
Замена
М. Депай
️️️️
Ю. Алберто
67'
59'
Желтая карточка
Л. Фернандо
ГОЛ! 2:0!
А. Ромеро
Пас отдал
Ю. Алберто
55'
Желтая карточка
И. Коронадо
49'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Б. Бидон
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Ромеро
Пас отдал
Р. Гарро
45'
+4
Желтая карточка
Б. Бидон
35'
32'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
29'
Желтая карточка
G. Freitas
Желтая карточка
Х. Мартинес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
35
Шарлес
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
5
Guilherme Romão
ЦЗ
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
(К)
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
18
Janderson
ЦП
7
Шейлон
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Соуза
21
Биду
13
Энрике
25
Кака
23
Фагнер
70
Мартинес
7
Бидон
35
Шарлес
8
Гарро
11
Ромеро
9
Алберто
3-3-4
22
Ранхел
5
3
4
Винисиус
19
Фернандо
44
Баральяс
25
15
10
Кэмпбелл
9
Уртадо
20
7
Бидон
77
Коронадо
77
Коронадо
7
Бидон
8
Гарро
11
Магно
11
Магно
8
Гарро
35
Шарлес
19
Каррильо
19
Каррильо
35
Шарлес
9
Алберто
10
Депай
10
Депай
9
Алберто
11
Ромеро
23
Эрнандес
23
Эрнандес
11
Ромеро
25
5
Рхалдней
5
Рхалдней
25
19
Фернандо
18
18
19
Фернандо
10
Кэмпбелл
7
Шейлон
7
Шейлон
10
Кэмпбелл
15
36
Лакава
36
Лакава
15
9
Уртадо
9
9
9
Уртадо
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Гойяненсе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
3
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
17
Офсайды
3
1
Количество передач
568
374
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
3.11
0.71
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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