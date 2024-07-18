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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама: обзор матча 18 июля 2024
Атлетико Гойяненсе
18.07.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Васко да Гама
51'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Л. Кал
80'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
67'
61'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Адсон
Замена
Рони
️️️️
Магиньо
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Давид
Пас отдал
У. Моура
Желтая карточка
J.
32'
30'
Желтая карточка
У. Моура
22'
Пенальти не реализован!
П. Вегетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
5
Рхалдней
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
18
Janderson
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
1-2-2-1-1
1
Роналдо
2
Магиньо
21
Кал
5
Рхалдней
19
Фернандо
18
7
Шейлон
9
Уртадо
4-2-2-2
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
25
Пракседес
7
Давид
28
Адсон
19
Вегетти
2
Магиньо
70
Рони
70
Рони
2
Магиньо
21
Кал
44
Баральяс
44
Баральяс
21
Кал
18
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
28
Адсон
4
Галдамес
4
Галдамес
28
Адсон
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
1
1
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
371
348
Сейвы
4
7
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.19
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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