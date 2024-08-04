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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Ботафого
Атлетико Гойяненсе - Ботафого: обзор матча 04 августа 2024
Атлетико Гойяненсе
04.08.2024, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 4
Завершен
Ботафого
43'
Х. Кэмпбелл (П)
21'
C. Alberto
68'
И. Жезус
81'
О. Ромеро (П)
88'
Л. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Ботафого
90'
+3
Красная карточка
Ч. Че
Красная карточка
J.
90'
+3
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
90'
+1
88'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Энрике
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
О. Ромеро
79'
Желтая карточка
Л. Энрике
Замена
A. Cruz
️️️️
Г. Баральяс
73'
72'
Замена
Маршал
️️️️
Куябано
72'
Замена
М. Мартинс
️️️️
C. Alberto
68'
ГОЛ! 1:2!
И. Жезус
Замена
J.
️️️️
Шейлон
67'
66'
Замена
Ч. Че
️️️️
Аллан
65'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
A. Martins
60'
60'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Данило
Желтая карточка
G. Romão
53'
44'
Желтая карточка
И. Жезус
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кэмпбелл
43'
21'
ГОЛ! 0:1!
C. Alberto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
25
Gonzalo Freitas
(К)
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
(К)
ОП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Атлетико Гойяненсе
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Janderson
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
4-3-1-2
22
Ранхел
3
15
Фелипе
5
2
Магиньо
25
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
14
10
Кэмпбелл
4-1-2-1-2
12
Джон
4
Понте
15
Баштуш
2
Барбоза
66
Куябано
15
Данило
18
25
Аллан
11
Энрике
11
Жезус
99
7
Шейлон
18
18
7
Шейлон
44
Баральяс
15
15
44
Баральяс
66
Куябано
21
Маршал
21
Маршал
66
Куябано
15
Данило
17
Фрейтас
17
Фрейтас
15
Данило
25
Аллан
3
Че Че
3
Че Че
25
Аллан
99
11
Мартинс
11
Мартинс
99
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
1
Рауль
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Ботафого
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
14
Офсайды
1
1
Количество передач
308
332
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
3.15
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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