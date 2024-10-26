Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Гойяненсе
Гремио - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 26 октября 2024
Гремио
26.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
40'
Й. Сотельдо
58'
Ж. Виларди
84'
М. Вилласанти
28'
D. Freitas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Атлетико Гойяненсе
89'
Замена
G. Freitas
️️️️
Рони
89'
Замена
Шейлон
️️️️
G. Romão
Замена
К. Павон
️️️️
Й. Сотельдо
88'
ГОЛ! 3:1!
М. Вилласанти
Пас отдал
Рейналдо
84'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
84'
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Брейтуэйт
84'
81'
Желтая карточка
J.
78'
Замена
J.
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
А. Аравена
67'
Замена
Эденилсон
️️️️
M. Monsalve
67'
65'
Желтая карточка
Л. Фелипе
ГОЛ! 2:1!
Ж. Виларди
Пас отдал
А. Аравена
58'
53'
Замена
М. Лакава
️️️️
Рхалдней
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Й. Сотельдо
40'
35'
Желтая карточка
D. Freitas
31'
Желтая карточка
A. Martins
28'
ГОЛ! 0:1!
D. Freitas
27'
Пенальти не реализован!
D. Freitas
22'
Желтая карточка
Л. Фернандо
Желтая карточка
Жемерсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
70
Рони
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
18
Janderson
ЦП
7
Шейлон
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-3-3
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
21
Жемерсон
18
Педро
20
Вилласанти
6
Виларди
30
Сотельдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
34
3-1-3-3
1
Роналдо
3
15
Фелипе
5
5
Рхалдней
44
Баральяс
19
Фернандо
70
Рони
20
9
15
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
34
88
Эденилсон
88
Эденилсон
34
28
Аравена
19
Кристальдо
19
Кристальдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
19
Аресо
19
Аресо
22
Брейтуэйт
30
Сотельдо
7
Павон
7
Павон
30
Сотельдо
70
Рони
25
25
70
Рони
19
Фернандо
18
18
19
Фернандо
5
7
Шейлон
7
Шейлон
5
5
Рхалдней
36
Лакава
36
Лакава
5
Рхалдней
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Гойяненсе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
22
Педро Ранхел
ВР
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
20
Jean Carlos Alves Ferreira
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Атлетико Гойяненсе
2
5
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
18
Количество передач
380
390
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.43
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
Атлетико Гойяненсе
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+