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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Брагантино
Атлетико Гойяненсе - Брагантино: обзор матча 10 ноября 2024
Атлетико Гойяненсе
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
R.
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Л. Фернандо
83'
74'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Джон
74'
Замена
R.
️️️️
Ж. Силва
Замена
J.
️️️️
G. Romão
70'
62'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
Рхалдней
59'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
46'
Замена
Рхалдней
️️️️
G. Freitas
46'
Замена
Шейлон
️️️️
М. Лакава
46'
43'
Желтая карточка
Линкольн
Желтая карточка
М. Лакава
43'
Желтая карточка
G. Freitas
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
18
Janderson
ЦП
7
Шейлон
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
3-3-1-3
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
25
44
Баральяс
19
Фернандо
36
Лакава
9
15
20
4-1-1-3-1
1
Клейтон
34
Уртадо
5
Энрике
3
Сантос
29
Капишаба
25
Силва
30
Эвангелиста
18
Линкольн
14
Джон Джон
28
Витиньо
8
Саша
25
5
Рхалдней
5
Рхалдней
25
5
18
18
5
36
Лакава
7
Шейлон
7
Шейлон
36
Лакава
19
Фернандо
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
19
Фернандо
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
14
Джон Джон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Джон Джон
25
Силва
31
31
25
Силва
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Брагантино
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
11
Офсайды
1
0
Количество передач
317
455
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.58
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
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