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Главные новости
12:33
Мостовой — о назначении Слуцкого в «Шэньхуа»: «Ну возглавил и возглавил»
1
11:55
Стали известны планы нового спортивного директора «Спартака»
2
11:35
Фото
Подруга Андрея Мостового дала характеристику игроку
1
11:09
Захарян вернулся в Россию
1
10:44
Видео
Обращение Слуцкого после назначения в «Шэньхуа»
6
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Все новости
12:19
Канчельскис высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб
1
12:09
Семин рассказал, что может дать Слуцкий футболу Китая
3
11:22
В РПЛ отреагировали на назначение Слуцкого изображением тренера в китайском наряде
1
10:53
Тренер «Зенита» прокомментировал информацию об уходе Вендела
1
10:33
Видео
Рабинер высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой
4
10:23
Тренер «Зенита» Виллиам: «Краснодар» отошел от своего стиля ради результата»
10:06
Роналду догнал Месси по количеству дублей
3
09:57
Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»
4
09:44
«Шэньхуа» Слуцкого в феврале сыграет с «Зенитом»
09:15
Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»
8
09:09
Силкин: «Динамо» весной даст жару и поборется за чемпионство»
3
09:01
Виллиам: «Малком очень скучает по Санкт-Петербургу»
4
08:53
Президент «Торпедо» не сомневается, что клуб по итогам сезона вернется в РПЛ
08:44
Фото
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» – тренер был без работы год
5
01:16
Мостовой назвал россиянина из РПЛ, созревшего для игры в Европе
4
01:01
АПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу» (3:2), уступая 0:2 до 59-й минуты
9
00:45
Семин назвал главное открытие РПЛ: «Неизвестный парнишка сразу начал играть на высоком уровне»
3
26 декабря
23:56
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году
1
23:49
Илья Ковальчук рассказал, как его сын попал в бразильскую футбольную академию
23:30
38-летний Роналду вышел на первое место в гонке бомбардиров 2023 года
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23:11
Роналду и Мане сделали по дублю за «Аль-Наср» в матче против клуба Бензема
23:00
Мостовой оценил выступления Головина за «Монако»
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АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» Компани (2:0) и вышел в лидеры
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22:14
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22:03
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21:55
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Интер Майами - посты
Город
Майами
Дивизион
США-Major League Soccer
Сайт
www.intermiamicf.com/
Стадион
Интер Майами
Тренер
Херардо Мартино
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Таблица
23.11.2023 12:05
Три клуба, которые не смогли подписать Лионеля Месси, но очень хотели: есть и неожиданный вариант
Где-то отказывался сам Месси.
12.11.2023 14:20
Месси сыграет в турнире, который не проводился 25 лет – там сразу же встретится с бывшим игроком «Реала»
Американская команда выигрывала в нем лишь раз.
10.11.2023 10:53
Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
Скоро открывает общее дело с женой Суареса.
31.10.2023 00:38
Уникальность нового «Золотого мяча» Месси подчеркивает факт, связанный с Марадоной. Невероятное совпадение!
«Я стал ближе к Марадоне, но никогда не достигну его величия».
23.10.2023 15:19
Одноклубники Месси идут на многое ради Лео – да, так ему точно живется легче
А Лео меняет жизнь команды.
17.10.2023 13:17
Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси
А еще есть много слухов.
09.10.2023 14:13
Телохранитель Месси поймал ребенка, выбежавшего на поле: реакция Лео
В соцсетях тоже не все обрадовались поступку охранника.
05.10.2023 12:28
Бекхэм уличил во лжи свою жену во время съемок мини-сериала для Netflix
Великий англичанин не стал терпеть обман зрителей
03.10.2023 18:06
Месси во время лечения от травмы приводит в восторг американских детей: рассказываем про два кейса
Лео – любимец не только футбольных фанатов
02.10.2023 11:15
Месси дружит с азербайджанским нефтяником: они вместе смотрели футбол и фотографировались с ковром
Многие до сих пор гадают: как они познакомились?
22.09.2023 16:42
Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова
Вы точно знаете, о ком они.
13.09.2023 01:01
Шикарный особняк Месси в американской Венеции: эту красоту засняли с коптера!
Вид на дом за 11 миллионов с птичьего полета.
11.09.2023 18:45
Клуб Месси строит новый стадион за миллиард долларов – он вас удивит
Всего 25 тысяч мест, но какой масштаб!
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