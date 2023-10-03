Месси во время лечения от травмы приводит в восторг американских детей: рассказываем про два кейса

Лионель Месси не играет с 21 сентября из-за травмы, но это не мешает ему активно участвовать в различных акциях.

Например, «Интер Майами» организовал мастер-класс по приготовлению бургеров для детей. Разумеется, аргентинец стал главной звездой этого мероприятия, маленькие гости которого были в восторге.

А еще Месси уделил внимание юной болельщице. Девочка попала в объятия Лео. Ее реакция попала на видео. Ролик стал вирусным в соцсетях.

Кажется, выиграв все в футболе, Месси просто наслаждается жизнью в США. Иногда он напоминает о своей гениальности в матчах «Интера Майами», но, видимо, сейчас это уже не главное. Миссия чемпиона мира гораздо шире.

Фото: соцсети Лионеля Месси