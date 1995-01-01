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    • Месси во время лечения от травмы приводит в восторг американских детей: рассказываем про два кейса
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    Месси во время лечения от травмы приводит в восторг американских детей: рассказываем про два кейса

    3 октября, 18:06
    Лео – любимец не только футбольных фанатов

    Лионель Месси не играет с 21 сентября из-за травмы, но это не мешает ему активно участвовать в различных акциях.

    Например, «Интер Майами» организовал мастер-класс по приготовлению бургеров для детей. Разумеется, аргентинец стал главной звездой этого мероприятия, маленькие гости которого были в восторге.

    А еще Месси уделил внимание юной болельщице. Девочка попала в объятия Лео. Ее реакция попала на видео. Ролик стал вирусным в соцсетях.

    Кажется, выиграв все в футболе, Месси просто наслаждается жизнью в США. Иногда он напоминает о своей гениальности в матчах «Интера Майами», но, видимо, сейчас это уже не главное. Миссия чемпиона мира гораздо шире.

    Фото: соцсети Лионеля Месси

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      Dusheguboff 3 октября, 18:32

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