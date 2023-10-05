Бекхэм уличил во лжи свою жену во время съемок мини-сериала для Netflix

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм закончил карьеру 10 лет назад, но это никак не отразилось на его популярности.
Бывший футболист и сейчас очень интересен и востребован. Netflix даже решил снять о нем мини-сериал.
Во время съемок случился необычный инцидент, который активно обсуждают в соцсетях – Дэвид уличил во лжи свою жену Викторию.
Бекхэм не смог промолчать, когда его супруга стала рассказывать о том, что она родом из обычной рабочей семьи.
Виктория: Они много работали. Моя семья - рабочий класс.
Дэвид: Будь честной!
Виктория: Я честна!
Дэвид: На какой машине отец возил тебя в школу?
Виктория: Ну, мой отец был...
Дэвид: Нет, один ответ! Что у него была за машина?
Виктория: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.
Дэвид: Спасибо!
Фото: Global Look Press