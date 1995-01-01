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    Бекхэм уличил во лжи свою жену во время съемок мини-сериала для Netflix

    5 октября, 12:28
    Великий англичанин не стал терпеть обман зрителей

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм закончил карьеру 10 лет назад, но это никак не отразилось на его популярности.

    Бывший футболист и сейчас очень интересен и востребован. Netflix даже решил снять о нем мини-сериал.

    Во время съемок случился необычный инцидент, который активно обсуждают в соцсетях – Дэвид уличил во лжи свою жену Викторию.

    Бекхэм не смог промолчать, когда его супруга стала рассказывать о том, что она родом из обычной рабочей семьи.

    Виктория: Они много работали. Моя семья - рабочий класс.

    Дэвид: Будь честной!

    Виктория: Я честна!

    Дэвид: На какой машине отец возил тебя в школу?

    Виктория: Ну, мой отец был...

    Дэвид: Нет, один ответ! Что у него была за машина?

    Виктория: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.

    Дэвид: Спасибо!

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +735

      Октавиус 5 октября, 12:43

      Великий!

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