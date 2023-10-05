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Бекхэм уличил во лжи свою жену во время съемок мини-сериала для Netflix

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм закончил карьеру 10 лет назад, но это никак не отразилось на его популярности.

Бывший футболист и сейчас очень интересен и востребован. Netflix даже решил снять о нем мини-сериал.

Во время съемок случился необычный инцидент, который активно обсуждают в соцсетях – Дэвид уличил во лжи свою жену Викторию.

Бекхэм не смог промолчать, когда его супруга стала рассказывать о том, что она родом из обычной рабочей семьи.

Виктория: Они много работали. Моя семья - рабочий класс.

Дэвид: Будь честной!

Виктория: Я честна!

Дэвид: На какой машине отец возил тебя в школу?

Виктория: Ну, мой отец был...

Дэвид: Нет, один ответ! Что у него была за машина?

Виктория: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.

Дэвид: Спасибо!

Фото: Global Look Press

США. МЛС Весь мир Интер Майами Бекхэм Дэвид
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Октавиус
1696498984
Великий!
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